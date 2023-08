„Fargo“ wandert von Netflix über Joyn zu MagentaTV

Anzeige

Im November feiert Staffel 5 von „Fargo“ Deutschlandpremiere bei MagentaTV. Die letzten Staffeln der Krimiserie liefen bei unterschiedlichen Streaminganbietern.

Anzeige

Ursprünglich war die Serienverfilmung des schwarzhumorigen Coen-Klassikers in Deutschland bei Netflix zuhause. Mit der vierten Staffel wechselte „Fargo“, aus der Feder von Noah Hawley, dann zu Joyn Plus (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun hat sich die Telekom die fünfte Staffel der mehrfach preisgekrönten Serie exklusiv für MagentaTV gesichert. Ab dem 22. November wird sie bei dem Streamingdienst verfügbar sein.

Staffeln 1-4 von „Fargo“ sind aktuell etwa bei Joyn Plus zu sehen (© obs/Joyn)

Der Inhalt von „Fargo“ Staffel 5

Die fünfte Staffel der Anthologie-Serie „Fargo“ spielt 2019 in Minnesota und North Dakota. Eine Reihe unerwarteter Ereignisse werfen die scheinbar gewöhnliche Hausfrau Dorothy ‚Dot‘ Lyon (Juno Temple) in ihre vergessen geglaubte Vergangenheit zurück. Die zentralen Fragen lauten: „Wann ist eine Entführung eine Entführung? Und was, wenn deine Frau nicht dein ist?“

Sheriff und Rancher Roy Tillman (Jon Hamm) sucht schon lange nach Dot. Unterstützt wird er von seinem unbeholfenen Sohn Gator (Joe Keery) und dem Herumtreiber Roy Ole Munch (Sam Spruell). Dot erhält derweil unerwartete Hilfe von ihrer ungeliebten Schwiegermutter Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), der Geschäftsführerin eines großen Inkassobüros ist. Während die Polizisten Indira Olmstead (Richa Moorjani) und Witt Farr (Lamorne Morris) auf Dot aufmerksam werden, schickt Lorraine ihren firmeninternen Rechtsbeistand und wichtigsten Berater, Danish Graves (Dave Foley), ins Rennen. Und schon bald müssen alle Beteiligten lernen, dass man sich besser nicht mit einer Lyon-Mutter anlegt.

Die bisherigen Staffeln 1-4 von „Fargo“ sind aktuell bei Joyn Plus und Amazon Prime Video zu sehen. Diese Staffeln scheint MagentaTV vorerst nicht in sein Sortiment aufzunehmen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links.

Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: fargo4: obs/Joyn

df-magentatv-lifestyle: Telekom