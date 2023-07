„Friedhof der Kuscheltiere“-Vorgeschichte kommt zu Paramount+

Anzeige

Die Rückkehr auf den „Friedhof der Kuscheltiere“ steht bevor: Paramount+ zeigt das neue Prequel „Bloodlines“ noch in diesem Jahr.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte sich die Filmbranche an einer Neuadaption des berühmten Romanklassikers von Stephen King aus dem Jahr 1989 versucht. 2019 erschien die Neuauflage von „Friedhof der Kuscheltiere“ unter der Regie von Kevin Kölsch und Dennis Widmyer in den Kinos. Jetzt wird ein neues Kapitel aus der Welt des kultigen Horror-Stoffes aufgeschlagen.

Darum geht es in „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“

„Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“ ist als Prequel angekündigt und wird demzufolge vor den Ereignissen der Originalhandlung spielen. In dem Paramount+ Originalfilm spielen unter anderem Jackson White, Forrest Goodluck und Jack Mulhern die Hauptrollen. Regie führte Lindsay Anderson Beer, die auch am Drehbuch mitgearbeitet hat und zugleich ihr Debüt präsentiert. Ab dem 7. Oktober soll der Horrorfilm auf der Streaming-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Abruf verfügbar sein. Die Handlung beschreibt Paramount+ dabei folgendermaßen:

Im Jahr 1969 träumt der junge Jud Crandall davon, seine Heimatstadt Ludlow, Maine, hinter sich zu lassen. Doch schon bald entdeckt er düstere Geheimnisse und muss sich einer dunklen Familiengeschichte stellen, die ihn für immer mit Ludlow verbinden wird. Gemeinsam müssen Jud und seine Freunde aus Kindertagen ein uraltes Unheil bekämpfen, das Ludlow schon seit seiner Gründung ergriffen hat und das, sobald es ans Licht kommt, die Macht hat, alles zu zerstören, was ihm im Weg steht.

