Paramount+ im August: „The Handmaid’s Tale“-Film und „Star Trek“-Serie von Prime

Paramount+ hat seine Highlights für den August vorgestellt. Darunter befindet sich dem „Handmaid’s Tale“-Film und einer „Star Trek“-Serie auch eine interessante Gruselgeschichte.

In „The Eternal Daughter“ spielt Tilda Swinton eine Doppelrolle als Mutter-Tochter-Gespann. Beide steigen in einem unheimlichen Hotel mitten im Nirgendwo ab, wo sie sich ihren Familiengeheimnissen und verborgenen Ängsten stellen müssen. Bei der stimmungsvollen Spukgeschichte handelt es sich um das neueste Werk von Joanna Hogg.

Die Autorenfilmerin ist in Deutschland zwar keiner großen Öffentlichkeit bekannt, genießt aber international einen überwiegend hervorragenden Ruf und ist mit ihren Werken auf renommierten Festivals zu Gast. So feierte „The Eternal Daughter“ seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig 2022. Überraschenderweise hat sich nun Paramount+ die Rechte an dem Film gesichert und zeigt das schaurige Drama ab dem 26. August im Streaming.

Foto: © Eternal Daughter Productions Limited/ British Broadcasting Corporation

Paramount+ zeigt animierte „Star Trek“-Serie im August

Daneben zeigt Paramount+ im August unter anderem für alle Horrorfans die kultige „Hellraiser“-Trilogie ab dem 1. August und die 90er-Jahre-Verfilmung des Romans „The Handmaid’s Tale“, der später seine prominente Serienadaption erfahren hat. Außerdem holt sich der Streaming-Anbieter ab dem 29. August die animierte „Star Trek“-Serie „Lower Decks“ in sein Programm, die zuvor bei Amazon Prime Video und im Free-TV lief.

Die Highlights bei Paramount+ im August

Serien

SEAL Team: 3. August

Boris Becker: Rise and Fall: 4. August

Slip: 4. August

Danger Force: 4. August

I Wanna Rock: The 80’s Metal Dream: 9. August

Digman! 11. August

LEO City Adventures: 11. August

Billions: 12. August

Joe Pickett: 20. August

Waco: 24. August

iCarly: 25. August

Bossy Bear: 25. August

Star Trek: Lower Decks: 29. August

Le Stade: 30. August

Filme

Reinventin Elvis: The ’68 Comeback: 16. August

Love in Taipei: 25. August

The Eternal Daughter (Die ewige Tochter): 31. August

Katalogtitel Highlights

Sabrina – The Teenage Witch (Staffel 1-7): 1. August

The Affair (Staffel 1-5): 26. August

Hellraiser I-II: 1. August

