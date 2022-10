„House of the Dragon“: Wann geht es weiter mit Staffel 2?

Anzeige

Seit Montag ist auch in Deutschland die letzte Folge der ersten Staffel von „House of the Dragon“ verfügbar. Zur geplanten Fortsetzung gibt es derzeit nur vage Aussagen.

Die erste Staffel von „House of the Dragon“ endet auf einer düsteren Note und lässt keine rosige Zukunft für die Figuren des Fantasy-Epos erahnen. Nachdem die zehn Episoden des „Game of Thrones“-Prequels für den Sender HBO ein großer internationaler Erfolg waren, ließ die Ankündigung über eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten. Schon kurz nach Start der neuen Serie verkündete man, dass eine zweite Staffel folgen wird. Während „House of the Dragon“ also am Montag mit einem echten Cliffhanger endete, stellt sich nun die Frage, wann die Geschichte rund um den Krieg der Familie Targaryen in Staffel 2 weitergehen wird.

Showrunner Ryan Condal hat jüngst in einem Interview mit dem Branchenmagazin „Variety“ bestätigt, dass die nächste Staffel von „House of the Dragon“ Anfang 2023 in Produktion gehen wird. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass das Publikum die neuen Folgen auch im selben Jahr noch zu sehen bekommt. Möglich ist also, dass sich alle Fans noch bis 2024 gedulden müssen, ehe Rhaenyra Targaryen und Co. auf die Fernsehbildschirme zurückkehren. Noch lässt sich diesbezüglich allerdings nur spekulieren. Ob ein Starttermin schon kommendes Jahr erfolgt, müsse man noch festlegen, erklärte Condal in besagtem Interview. Unklar ist darüber hinaus auch, ob und wann womöglich die geplante Serie über „Game of Thrones“-Liebling Jon Snow folgen wird.

„House of the Dragon“ ist seit dem 22. August bei Sky zum Streamen verfügbar. Alle Folgen jetzt auf Abruf. Weitere Infos zur Ausstrahlung gibt es hier.

