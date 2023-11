Immer mehr Casino Streamer wechseln zu Kick.com – was hat es damit auf sich?

In der Online-Streaming-Landschaft gibt es gravierende Veränderungen und insbesondere die Fans von Glücksspielen und die Streamer aus diesem Bereich befassen sich mit einem neuen Akteur: Kick.com. Während Twitch die Regeln für die Inhalte der Streams verschärft hat, wodurch sich einige Konzepte bestimmter Streamer nicht mehr umsetzen lassen, ist auf Kick.com mehr erlaubt.

So können die Streamer dort beispielsweise nicht nur berichten, wie das beliebte Stake Casino im Test von Experten bewertet wurde, sondern sie können dort auch live mit Echtgeld in der Online-Spielothek spielen und sogar die attraktiven Boni von Stake bewerben. Dies ist auf Twitch nicht mehr erlaubt, da die Plattform darauf achtet, die sehr strengen Regeln in Bezug auf Werbung für Online-Glücksspiele vollumfänglich einzuhalten.

Wir haben uns intensiv mit Glücksspiel auf Kick.com und dem Unterschied zu Twitch auseinandergesetzt und klären, was an dem Gerücht dran ist, dass Kick.com den bekannten Streamern lukrative Angebote macht, die in die Millionenhöhe gehen.

Veränderungen bei Twitch: Warum geht die Streaming-Plattform so hart gegen Glücksspielinhalte vor?

In den vergangenen Jahren hat sich Twitch als führende Plattform für Casino- und Glücksspielinhalte positioniert. Jüngste Entwicklungen zeichnen allerdings ein anderes Bild: Twitch hat seine Bestimmungen geändert und geht immer härter gegen solche Inhalte vor. Dies liegt hauptsächlich an regulatorischen Verschärfungen und rechtlichen Bedenken. Die Plattform distanziert sich von Inhalten, die problematisches Glücksspiel fördern können oder ein falsches Bild über die Gewinnchancen beim Spielen vermitteln.

Mit der konsequenten Vorgehensweise beugt Twitch rechtlichen Problemen vor, die andernfalls entstehen könnten. Die Vorschriften im Bereich der Online-Glücksspiele sind strenger geworden, was bei Nichteinhaltung der Bestimmungen nicht nur für die Glücksspielanbieter selbst Probleme mit sich bringen kann. Auch Streaming-Dienste und andere Medien sind dazu verpflichtet, sich an die geltenden Gesetze zu halten. Twitch macht hier keine Kompromisse und ist damit auf der sicheren Seite.

Kick.com: Aufstieg als Favorit bei den Casino Streamern

Da Twitch mittlerweile überwiegend auf Glücksspielinhalte verzichtet, hat sich Kick.com rasch zu einer attraktiven Alternative für Casino-Streamer entwickelt. Kick.com ist eng mit der Glücksspielbranche verbunden und hat mit seinen interessanten Inhalten für die Fans dieser Spiele und den guten Voraussetzungen für Streamer auf sich aufmerksam gemacht.

Durch die zunehmende Regulierung auf anderen Plattformen distanzieren sich immer mehr Streamer von diesen. Fans, die nicht auf den nun bei Twitch verbotenen Inhalt verzichten möchten, suchen nach Alternativen und werden bei Kick.com fündig. Mittlerweile gilt die Plattform als bevorzugte Wahl für Casino-Streamer, die passende Geschäftsbedingungen und die Freiheit suchen, ihren Inhalt ohne zu strenge Beschränkungen zu teilen. Noch steht Kick.com am Anfang, doch die Plattform zeigt sich ambitioniert, die Lücke zu schließen, welche durch Twitchs Abkehr von Glücksspielinhalten entsteht.

Twitch vs. Kick.com: Vergleich der Plattformen

Twitch und Kick.com repräsentieren zwei unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Casino-Streaming. Twitch, einst die gebührenden Könige des Casino-Streamings, hat sich kürzlich von der Glücksspielindustrie abgewendet. Die Plattform verfolgt nun eine strenge Politik gegen Glücksspielinhalte, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und seinen Ruf als vielseitigen, sicheren Online-Ort für Interaktion und Freizeitaktivitäten zu etablieren.

Im Gegensatz dazu präsentiert sich Kick.com als Plattform mit weniger restriktiven Bestimmungen für Glücksspielinhalte. Kick.com wird zunehmend zur Anlaufstelle für Streamer und Zuschauer, die Interesse an Glücksspiel-Unterhaltung haben. Während Twitch bezüglich Popularität, Vielfalt der Inhalte und Größe der Community nach wie vor die Nase vorn hat, zeichnet sich Kick.com durch seine offenere Haltung gegenüber Casino-Streaming und durch potenziell lukrative Angebote für Streamer aus. Beides sind wichtige Faktoren, die für einige Streamer dafürsprechen, sich für Kick.com zu entscheiden.

Streamer werden mit lukrativen Verträgen gelockt

Kick.com geht beeindruckend offensiv dabei vor, beliebte Spieler von anderen Plattformen zum Wechsel zu bewegen. Die Methode ist simpel und wirksam: Verlockende Verträge, bei denen es um hohe Summen geht. Gerüchten zufolge wurden bereits mehreren Streamern Vorverträge in Millionenhöhe angeboten. Dies erhöht natürlich den Reiz deutlich, bewährten Anbietern den Rücken zu kehren und zum Branchenneuling zu wechseln.

Wenn noch mehr hochkarätige Streamer die Plattform wechseln, dürfte dies auch für die weniger bekannten Streamer ein Anreiz sein, sich auf Kick.com zu versuchen. In einem Umfeld, das stark davon abhängig ist, dass die Zuschauer vielfältige Möglichkeiten und Streams von interessanten Persönlichkeiten geboten bekommen, könnte diese Taktik erfolgreich sein.

Die beachtlichen Investitionen in gefragte Streamer unterstreichen die Überzeugung der Betreiber von Kick.com, dass sie ihre Erwartungen erfüllen und dauerhaft zu den Top-Streaminganbietern gehören werden.

Feedback der Community: Das sagen die Fans zu den Veränderungen

Wie bei den meisten großen Veränderungen sind auch diesmal die Reaktionen der Casino-Streaming-Community auf die Entwicklungen bei Twitch und Kick.com gemischt. Einige sehen die Härte von Twitch gegenüber Glücksspielinhalten als Schritt in die richtige Richtung, um möglicherweise problematisches Verhalten und übermäßiges Glücksspiel zu verhindern. Andere fühlen sich jedoch von den Veränderungen unnötig bevormundet und suchen nun nach Alternativen, die die Art von Inhalten unterstützen, die sie sehen möchten. Hier füllt Kick.com gekonnt die entstandene Lücke. Die angekündigten finanzintensiven Deals für Streamer haben zusätzlich Aufmerksamkeit erregt.

Der Erfolg von Kick.com könnte in einer sich ständig verändernden Szene stark davon abhängen, wie gut der Anbieter auf die Wünsche der Fans und auch auf negatives Feedback reagieren kann. Bislang scheint es so, als würde der Plan aufgehen, sodass sich Kick.com als neue Nummer 1 für Casino-Streams etablieren kann.

Die Zukunft des Casino-Streamings: Ein Ausblick

Neue Spiele, neue Technologien und nicht zuletzt die sich verändernden regulatorischen Anforderungen. Die Welt der virtuellen Casinos befindet sich in einem ständigen Wandel, und Veränderungen treten vergleichsweise schnell ein. Das wissen natürlich auch die Streamer und die Plattformen. Entscheidungen werden daher ohne allzu lange Vorlaufzeit getroffen. In welche Richtung sie jedoch gehen, unterscheidet sich. Es sieht stark danach aus, als ob sich Twitch vollkommen vom Online-Glücksspiel verabschiedet und sich stattdessen vermehrt auf andere Inhalte fokussiert. Die frei werdende Nische wird durch Kick.com gefüllt. Ob dieser Streaming-Anbieter zukünftig aufgrund der strengeren gesetzlichen Bestimmungen sehr mit den damit verbundenen rechtlichen Problemen zu kämpfen haben wird, oder ob Kick.com hier gute Lösungen findet, bleibt abzuwarten. Zunächst jedoch dürfen sich Glücksspiel-Fans darüber freuen, dass sie trotz der strengen Vorgehensweise und den neuen Regeln bei Twitch nicht auf die beliebten Streams ihrer Lieblingsspieler verzichten müssen.