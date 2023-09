„Inside Greenpeace“: Neue Sky-Serie auch gratis auf Youtube

Anzeige

Ein Sky Original blickt hinter die Kulissen der kontroversen Umwelt-NGO – streng geheime Kampagnen und nie gesehenes Archivmaterial inklusive. Zum Serienstart von „Inside Greenpeace“ macht Sky die Doku anteilig auf Youtube gratis verfügbar.

Seit über 50 Jahren kämpft die Organisation Greenpeace gegen Umweltzerstörung und für eine bessere Welt – mit waghalsigen, nicht immer legalen Aktionen. Wie der Alltag von Greenpeace-Aktivisten aussieht, zeigt das neue Sky Original „Inside Greenpeace – Was braucht es, um die Welt zu retten?“

Die fünfteilige Doku-Serie ist am Sonntag auf Sky gestartet, wo sie zum Abruf bereit steht, ebenso bei Wow. Bei Sky Nature ist jeden Sonntag ab 20.15 Uhr eine Folge zu sehen. Wer keinen Sky-Zugang hat, kann sich dennoch „Inside Greenpeace“ anschauen – zumindest die erste Folge. Denn die ist ab sofort frei auf Youtube verfügbar, in UHD HDR-Bildqualität und Dolby Digital 5.1 Sound.

„Wie ein Auszug aus der biblischen Apokalypse“ – US-Politiker und Umweltschützer Al Gore in „Inside Greenpeace“ (© Sky Studios/MEWorks Media Production)

Der Inhalt von „Inside Greenpeace“

Sky hat sieben Greenpeace-Aktivisten in 17 Ländern über ein Jahr lang begleitet. So erleben die Zuschauer die Planung und Umsetzung aufwändiger und unter strenger Geheimhaltung entstandener Kampagnen und Aktionen. Etwa den Einsatz am Atomkraftwerk Tschernobyl im Juli 2022, bei dem Aktivisten die durch russische Militäraktionen verursachten Folgen für Mensch und Umwelt dokumentieren. Oder die Aufdeckung illegaler Abholzung im brasilianischen Amazonas-Regenwald.

Außerdem hat Greenpeace für die Doku erstmals seine Archive geöffnet und Zugriff auf 18.000 Bänder aus der über 50-jährigen Geschichte der NGO gewährt. Die Serie zeigt aber auch weniger bekannte Aspekte von Greenpeace, wie etwa wissenschaftliche Auswertungen umweltrelevanter Daten und geht auch der Frage nach, ob die Mittel der Organisation heute noch die richtigen sind, um die Menschen zu erreichen. Dabei werden auch missglückte Aktionen und Fehler thematisiert.