MagentaTV-Highlights im Dezember mit Olaf Schubert und „The Walking Dead“-Spin-Off

Zu den Programm-Highlights, die MagentaTV für den Dezember ankündigt, gehört unter anderem ein Film, in dem sich Olaf Schubert von seiner nachdenklicheren Seite zeigt.

In der Mockumentary „Olaf Jagger“ findet Olaf Schubert heraus, dass seine Mutter eine Affäre mit Mick Jagger gehabt haben soll. Hätte sein Leben also ganz anders verlaufen können? Olaf begibt sich auf Spurensuche und setzt sich mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinander. Bei MagentaTV kann man den Film ab dem 17. Dezember in der Megathek streamen, wie der Anbieter ankündigte. Mehr zum Film kann man in der Kritik von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen.

Neues „The Walking Dead“-Spin-Off bei MagentaTV im Dezember

Parallel dazu bewirbt die Deutsche Telekom den Start einer neuen Serie aus dem Universum von „The Walking Dead“. In „The Walking Dead: Daryl Dixon“ verkörpert Norman Reedus den titelgebenden Helden, der sich durch das postapokalyptische Frankreich kämpft, wobei ihm nicht nur „die Hungrigen“ gefährlich werden. Die MagentaTV Megathek stellt die Spin-Off-Serie ab dem 8. Dezember auf Abruf zur Verfügung.

Szene aus „The Walking Dead: Daryl Dixon“ Foto: © 2023 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

Neues True-Crime-Drama über Jan Broberg Felt

Bereits ab dem ersten Dezember will die Streaming-Plattform außerdem „A Friend of the Family“ für alle True-Crime-Fans zeigen. In der Serie wird laut Anbieter die Geschichte der zweifachen Entführung der Sängerin und Schauspielerin Jan Broberg Felt in den 1970er Jahren erzählt. Die übrigen beiden Highlights, die die Telekom in ihrer Monatsvorschau nennt, sind bereits seit Oktober zum Streamen verfügbar. Konkret handelt es sich dabei um die neue Ausgabe von „Bestbesetzung“, in der Johannes B. Kerner Vitali Klitschko zum Interview trifft, und das kulinarische Doku-Format „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ mit Tim Raue, das dieses Mal nach Japan führt.

Quelle: Deutsche Telekom/ filmcontact

