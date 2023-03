Oscars 2023: Hier kann man die nominierten Filme streamen

Anzeige

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Oscars verliehen. Einige der nominierten Filme kann man schon jetzt zu Hause sehen.

Insgesamt zehn Filme konkurrieren bei den Oscars um den Hauptpreis: die Trophäe für den Besten Film des Jahres. Darunter befindet sich auch der deutsche Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“. Die Hälfte der Nominierten in dieser Kategorie kann aktuell man über verschiedene Streamingdienste in den heimischen vier Wänden sehen.

Der erwähnte „Im Westen nichts Neues“ ist schon seit einigen Monaten im Programm von Netflix enthalten. Die Streaming-Plattform könnte mit der Verfilmung des Bestsellers von Erich Maria Remarque zum ersten Mal einen Oscar für den besten Film nach Hause holen. Mit insgesamt neun Nominierungen zählt außerdem das Drama „The Banshees of Inisherin“ zu den Top-Anwärtern bei den diesjährigen Oscars. In dem Film liefern sich Colin Farrell und Brendan Gleeson ein echtes Schauspielduell. Zwar muss man sich bei diesem Film bis kurz nach der Verleihung gedulden, doch ab dem 15. März wird er im Abo bei Disney+ enthalten sein.

„The Banshees of Inisherin“ ist für neun Oscars nominiert. Foto: The Walt Disney Company Germany

Sky bereitet auf die Oscars vor

Gleich drei der nominierten besten Filme kann man derweil bei Sky sehen. Über den Streamingdienst Wow sind das Musiker-Biopic „Elvis“, der Action-Blockbuster „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise sowie der wilde Sci-Fi-Genremix „Everything Everywhere All At Once“ schon jetzt auf Abruf verfügbar. Letzterer ist der am häufigsten nominierte Film bei den Oscars. In elf Kategorien darf der Film auf die begehrte Trophäe hoffen.

Unter den Nominierten befindet sich zudem auch James Camerons 3D-Spetkakel „Avatar: The Way of Water“. Dieser ist aktuell noch in den Kinos zu sehen, wird ab Ende März jedoch als Video on Demand erscheinen, wie DIGITAL FERNSEHEN diese Woche berichtete. In vielen Kinos laufen zudem auch die für mehrere Oscars nominierten Filme „Tár“ mit Cate Blanchett, Steven Spielbergs „Die Fabelmans„, Sarah Polleys „Die Aussprache“ sowie Ruben Östlunds Cannes-Gewinner „Triangle of Sadness„. Letzterer ist bereits als kostenpflichtiges Video-on-Demand erhältlich und erscheint am 24. März auf DVD, Blu-ray und UHD Blu-ray.

Die 95. Oscar-Verleihung kann man auch in diesem Jahr wieder bei ProSieben live verfolgen.

