So lange ist der Erotik-Sender „Heiße Nächte“ noch on air bei Pluto TV

Beim Kostenlos-Streamingdienst Pluto TV läuft gerade der „Hot Sommer“ mit vielen Erotik-Filmen auf dem Sender „Heiße Nächte“ – nur, wie lange noch?

Täglich ab 20 Uhr laufen dort aktuell sinnliche und romantische Filme und Serien. Etwa die herzerwärmende Rom-Com „Weiß wie Schnee –Wer ist die Schönste im ganzen Land?“, eine moderne Schneewittchen-Adaption. Aufregender wird es zu später Stunde mit FSK-16-Inhalten.

In dem preisgekrönten Kinofilm „Secretary – Womit kann ich dienen?“ erforschen die Sekretärin Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) und ihr Chef (James Spader) ihre Sadomaso-Neigungen. Gyllenhaal erhielt für ihre Darstellung eine Golden-Globe-Nominierung. An Fans von Dominanz und Unterwerfung richtet sich auch „Wildes Verlangen – Pleasure or Pain“.

Sinnlichkeit und SM

Noch den gesamten August sollen die Erotik-Filme auf Pluto TV „Heiße Nächte“ für schlaflose Nächte sorgen. Ein Meister des Genres ist unter anderen der Regisseur Zalman King. Seine Erotik-Thriller sorgen für sinnlichen Nervenkitzel. In „Eine fatale Affäre –Forbidden Dreams“ entpuppt sich der heimliche neue Lover (Marcus Rosner) von Protagonistin Laura (Sarah Butler) als gefährlich.

Erotik-Sender „Pluto TV Heiße Nächte“ noch den ganzen August über verfügbar

Aber auch Humor kommt nicht zu kurz: In der Komödie „LOVE.SEX.LIFE.“ lässt die gelangweilte Hausfrau Rachel (Kathryn Hahn) kurzerhand eine Stripperin bei sich einziehen. Doch bald eskaliert die Situation. Die derbe Teenie-Komödie „Sex School – Klär mich auf“ versetzt die Zuschauer zurück in den Klassenraum. Die naive Laci Cox (Whitney Moore) fängt als Sexualkundelehrerin an der Peebody Highschool an – dabei ist sie selbst noch Jungfrau.

Zu finden sind die Erotik-Filme auf dem Sender „Heiße Nächte“ in der Pluto-TV-Kategorie „Hot Summer“. Der Kanal läuft rund um die Uhr, die gegebenenfalls etwas anzüglichen Inhalte nach 20 Uhr und später.

