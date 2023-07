Pluto TV öffnet eigenen „South Park“-Bereich

Anzeige

Ab sofort findet man auf der Streaming-Plattform Pluto TV einen eigenen Bereich für die Animationsserie „South Park“ mit sieben Sendern.

Bei den sieben Sendern im neuen „South Park“-Bereich bei Pluto TV handelt es sich um: Comedy Central South Park, South Park: Original Version (ab 31. Juli) sowie South Park: Best of Kenny, South Park: Best of Stand, South Park: Best of Cartman, South Park: Best of Butters und South Park: Best of Kyle. Die Sender widmen sich dabei ausgewählten Episoden zu den jeweiligen Hauptcharakteren der kontroversen Animationsserie, die 1997 erstmals ausgestrahlt wurde.

Alle „South Park“-Staffeln bei Pluto TV

Jedes Wochenende im Juli laufen Samstag und Sonntag jeweils zwei „South Park„-Staffeln am Stück. Bislang liefen bereits die Staffeln 14 bis 17. Am 15. und 16. Juli folgen die Staffeln 18 und 19. Am letzten Juli-Wochenende runden die Staffeln 20 und 21 das Bingewatching-Programm jeweils ab 22 Uhr ab.

Comedy Central South Park zeigt bereits seit dem 1. Juli alle Staffeln der Serie am laufenden Band.

Quelle: Pluto TV/ Cookie Communication

Bildquelle: southpark: Comedy Central