Prime Video: Neuer Actionfilm mit Mike Tyson jetzt verfügbar

Zu den Highlights bei Amazon Prime Video im Juni gehört unter anderem ein neuer Actionthriller mit Mike Tyson, der ab sofort auf Abruf erhältlich ist.

Box-Legende Mike Tyson ist in „Medellìn“ in einer Gastrolle zu sehen. Der Original Film erzählt von einem geplanten Raubüberfall in Kolumbien, der außer Kontrolle gerät, und ist seit dem 2. Juni 2023 bei Prime Video verfügbar. Als zweites Film-Highlight hebt Amazon die Romanze „Cula Mia – Meine Schuld“ hervor. Außerdem ist bereits seit dem 1. Juni der letzte „James Bond“ mit Daniel Craig auf Abruf erhältlich.

Finale Staffel von „Jack Ryan“ bei Prime Video

Im Bereich der Serien können sich alle Fans von „Tom Clancy’s Jack Ryan“ auf neue Folgen freuen. Ab dem 30. Juni wird John Krasinski als Jack Ryan in der vierten und finalen Staffel bei dem Streaming-Anbieter zurückkehren. Zudem kündigt Amazon unter anderem mit „I’m A Virgo“ eine neue Coming-of-Age-Serie an, die am 23. Juni erscheinen soll.

Eine Liste mit allen Prime Video Neuerscheinungen im Juni findet man in der Übersicht von DIGITAL FERNSEHEN.

Quelle: Amazon, filmcontact

