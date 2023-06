„The Witcher“ Staffel 3 jetzt bei Netflix – aber nicht komplett

Anzeige

Ab Freitag kann man Staffel 3 von „The Witchter“ bei Netflix streamen. Zum Start erscheinen jedoch nicht alle Episoden der Fantasyserie.

In „The Witcher“ Staffel 3 ist Hauptdarsteller Henry Cavill zum letzten Mal in der Titelrolle zu erleben. Zudem kündigte Netflix für die dritte Staffel der Serie nach den Romanen von Andrzej Sapkowski und der Videospiel-Reihe neue Figuren und Darsteller an. Dazu gehören Robbie Amell als Kämpfer Gallatin, Meng’er Zhang als Jägerin Milva, Hugh Skinner als Prinz Radovid und Christelle Elwin als Mistle, die der jugendlichen Gang der Ratten angehört. Am 29. Juni startet die dritte Staffel von „The Witcher“ bei Netflix. Ab besagtem Datum kann man die ersten fünf Episoden der Staffel streamen. Die übrigen drei sollen dann am 27. Juli 2023 folgen.

Darum geht es in Staffel 3 von „The Witcher“

Die Handlung beschreibt der Anbieter dabei folgendermaßen: Monarchen, Magier und Monster – auf dem Kontinent sind alle hinter Ciri von Cintra her, doch Geralt, der seine kürzlich wiedergefundene Familie vor denen beschützen will, die sie zerstören wollen, hält sie versteckt. Yennefer, die mit Ciris magischem Training betraut ist, führt sie zur sicheren Festung von Aretusa, wo sie sich erhofft, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens herauszubekommen. Stattdessen finden sie sich auf einem Schlachtfeld der politischen Korruption, der dunklen Magie und des Verrats wieder. Um zurückzuschlagen, müssen sie alles aufs Spiel setzen – oder riskieren, sich für immer zu verlieren.

Den Trailer zur dritten Staffel von „The Witcher“ kann man hier sehen:

