Wacken 2023: Iron Maiden, Doro und Co. gratis live sehen

Das Wacken Festival 2023 ist wieder umfangreich kostenlos live auch von zuhause aus zu sehen. RTL hält sich zwar noch mit Infos zurück, ein anderer Anbieter prescht hingegen bereits jetzt vor.

Mehr als 85.000 Metal-Fans kommen jedes Jahr in die Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein. Das gleichnamige Festival findet seit 1990 statt. Was mit sechs Bands auf einem Acker startete, ist inzwischen zum Metal-Mekka geworden. Beim Wacken Open Air treten 2023 über 180 Bands und Solo-Acts aus über 30 Ländern auf. Zu den Headlinern gehören Iron Maiden, Heaven Shall Burn, Helloween und Doro. Die Telekom zeigt das Megaevent exklusiv auf MagentaTV, Kanal 141 bei Standardbelegung und beim Sender #dabeiTV sowie als kostenlosen Livestream bei MagentaMusik.

Livestreams von 5 Bühnen: Wacken 2023 live und kostenlos über MagentaTV

Ein Großteil des Geschehens findet auf den Bühnen Harder, Faster, Louder sowie den zwei Bullhead City-Stages W:E:T und Headbanger statt. Die Highlights sind auf #dabeiTV bei MagentaTV sowie bei MagentaMusik zu sehen. Am Mittwoch (2. August) heizt Metal-Legende Doro mit einer rasanten Show auf der Louder-Bühne ein. Am Donnerstag (3. August) bringen Halloween die Faster-Stage zum Beben. Heiß erwartet wird Freitag (4. August) der Auftritt der britischen Rocklegenden Iron Maiden auf der Harder-Stage. Am Samstag (5. August) sorgen Heaven Shall Burn auf der Faster-Bühne für Gitarrengewitter. Die Aufritte stehen im Anschluss als Video-on-Demand in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik zur Verfügung.

Serien-Hommage „Legend of Wacken“ bei RTL+, das Festival auch?

Holger Hübner (Charly Hübner, l.), Thomas Jensen (Aurel Manthei) betreten die Bühne. Foto: RTL / Thomas Leidig

Die beeindruckende Geschichte des Festivals zeigt „Legend of Wacken“ auch in Serienform. Telekom-Kunden, die ebenfalls über ein RTL+ Abo verfügen, können den Zweiteiler über MagentaTV sehen. Inspiriert von wahren Begebenheiten porträtiert die Dokumentation das Lebenswerk der Festival-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen. Im letzten Jahr waren bei RTL+ und Nitro auch Festival-Übertragungen zu sehen. Bislang hat sicher der Sender zur diesjährigen Vorgehensweise noch nicht diesbezüglich geäußert und war auch auf DIGITAL FERNSEHEN-Anfrage am Mittwoch (noch) nicht zu erreichen.

Sobald es hier Neuigkeiten gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.

Mit Material der Deutschen Telekom

Bildquelle: df-wacken-serie-szene: RTL

df-wacken-stage: RTL