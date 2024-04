Deutsche Snooker-Stimme Rolf Kalb hört auf

Mit dem Ende der Snooker-Weltmeisterschaft 2024 endet auch bei Eurosport voraussichtlich nicht weniger als eine Ära. Nach dem Turnier geht mit Rolf Kalb ein Eurosport-Kommentator der ersten Stunde in den wohlverdienten Ruhestand.

Das WM-Finale am 6. Mai 2024 aus dem Crucible Theatre in Sheffield wird die letzte Live-Übertragung sein, die Deutschlands Snooker-Stimme Rolf Kalb begleiten wird. Er habe immer zu einem Zeitpunkt aufhören wollen, zu dem man sich noch gerne an ihn erinnere, sagte der 64-jährige. Nach fast 35 Jahren in Diensten von Eurosport sei nun der richtige Zeitpunkt. Kalb gehört zu den Kommentatoren-Urgesteinen bei Eurosport. Er war erstmalig am 11. November 1989 live beim Sportsender zu hören – bei einem Rugbyspiel zwischen Frankreich und Australien. “Ich habe bei Eurosport meinen Traum leben dürfen. Ich glaube, das hat entscheidend zum Erfolg beigetragen”, sagt Rolf Kalb zu seiner Karriere.

Neben dem Live-Kommentar hat er eine große Snooker-Community aufgebaut, mit Informationen versorgt und via Hashtag #147sf auch während der Live-Übertragungen interagiert. So prägte er auch die digitale Snooker-Berichterstattung bei Eurosport.de mit seinen Blogs, Berichten und Turnierinformationen maßgeblich. Rolf Kalb hatte schon als Pressesprecher für den damaligen Deutschen Billard-Bund (heute Deutsche Billard-Union) gearbeitet. Der Schritt, ihn als Kommentator beim Snooker einzusetzen, wirkt da stringent. Ein erstes großes Highlight seiner Karriere erlebte Kalb im Jahr 1991 als er beim einmalig ausgetragenen World Masters in Birmingham von vor Ort kommentieren durfte. Dort traf er drei vielversprechende Junioren, mit denen er weite Strecken seiner Karriere gemeinsam bestreiten sollte – die Youngster hießen Mark Williams, Ronnie O’Sullivan und John Higgins.

Rolf Kalb führte ein Leben bestimmt durch den Snooker-Kalender

“Mit seiner emotionalen und vor allem fachkundigen Art unterhielt er über mehr als drei Jahrzehnte die Fans. Er begeisterte das Fachpublikum und war sich zugleich nie zu schade immer wieder die Grundregeln des Spiels zu erklären, um auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer an den Sport heranzuführen”, sagt Jochen Gundel, Director Sport bei Warner Bros. Discovery in Deutschland. “Wir danken ihm für seinen Einsatz, seine Liebe zum Sport und die unzähligen unvergesslichen Momente, die er in seiner unvergleichlichen Art für uns alle erlebbar gemacht hat. Alles Gute, Rolf!” Nach eigenen Angaben freut sich Rolf Kalb auf eine neue Phase seines Lebens. Dieses sei nun nicht mehr durch den Snooker-Kalender bestimmt wird. Unter dem Hashtag #DankeRolf haben Fans die Möglichkeit, in den sozialen Medien ihre persönlichen Grußworte an Rolf Kalb zu richten und die schönsten Erinnerungen aus den vergangenen 35 Jahren mit der treuen Community zu teilen.