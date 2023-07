„Dune 2“ und andere Blockbuster werden womöglich verschoben

Anzeige

Alle Fans von „Dune 2“ müssen jetzt stark sein: Laut aktueller Medienberichte könnte eine Verschiebung des Starttermins bevorstehen.

Anzeige

Droht für den Rest des Jahres eine Blockbuster-Flaute? Das Branchenmagazin „Variety“ berichtete jedenfalls zum Ende der Woche, dass die Warner Bros. Film Group intensiv darüber nachdenke, „Dune 2“ erst im kommenden Jahr in die Kinos zu bringen. Ursprünglich sollte der prominent besetzte und von vielen sehnlichst erwartete Sci-Fi-Blockbuster Anfang November 2023 starten. „Variety“ beruft sich dabei auf drei nicht näher benannte Insider. Warner Bros. müsste sich dabei gemeinsam mit Legendary Entertainment auf eine Terminverschiebung einigen, kann man dem Artikel entnehmen. Legendary sei jedoch noch nicht darauf angesprochen worden, schreibt das Blatt. Eine andere anonyme Quelle, auf die sich „Variety“ bezieht, soll derweil Verschiebungen verneint haben.

„Dune 2“ und andere Blockbuster von Streiks betroffen

Neben „Dune 2“ nennt „Variety“ allerdings noch andere Blockbuster, bei denen Warner Bros. angeblich über potentielle neue Starttermine nachdenken soll. Konkret soll es sich dabei um das Musical „The Color Purple“ und den Superheldenfilm „Aquaman 2“ handeln, kann man dem Artikel des Magazins entnehmen.

Als Hintergrund für die aktuelle Unsicherheit verweist „Variety“ auf die andauernden Streiks in Hollywood, über die DIGITAL FERNSEHEN bereits an früherer Stelle berichtete. Derzeit stehen erhebliche Teile der Filmbranche still. Erst gingen die Drehbuchautorinnen und -autoren in Streik, dann die Schauspielerinnen und Schauspieler. Namhafte Stars dürfen währenddessen beispielsweise keine öffentliche Werbung für ihre Filme betreiben oder auf dem roten Teppich erscheinen, solange bei den Streiks keine Einigung mit den Produktionsfirmen erzielt wurde. Letzteres scheint immer noch in weiter Ferne zu liegen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Quelle: Variety

Bildquelle: dune-paul-atreidus-stillsuit-crysknife: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.