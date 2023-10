Netflix streckt seine Fühler nach GTA aus

Anzeige

Netflix will sich womöglich die enorm umsatzstarke GTA-Marke ins eigene Haus holen. Das Spiele-Franchise von Rockstar gehört zu den weltweit erfolgreichsten überhaupt.

Netflix und GTA? Was hat der Konzern mit der „Grand Theft Auto“-Reihe vor? Der Streamingdienst ist zwar in allererster Linie für sein umfangreiches Film- und Serienangebot bekannt, hat seine Finger mittlerweile aber auch im Gechäft mit Mobile Games. Immerhin ist der milliardenschwere Spielemarkt einer der größten weltweit im digitalen Unterhaltungssektor.

Netflix ist bereits im Markt für Mobile Games

Dass digitale/virtuelle Spiele breitflächig in der Gesellschaft und im Alltag vieler Menschen ein fester Bestandteil geworden sind, ist keine Neuheit mehr, sondern ganz im Gegenteil ein stetiger Aufwärts-Trend. Menschen, die als Kinder in den 1980ern und 1990ern mit Spielen groß geworden sind, sind jetzt erwachsen und viele halten an ihrem Hobby weiterhin fest. Neue Generationen rücken stetig nach. Kinder und Eltern spielen mittlerweile immer öfter zusammen.

© gguy – stock.adobe.com – Für das Handy bietet das Netflix-Abo bereits eine breite Palette an Spielen an

Das meiste Geld wird übrigens auch nicht mehr mit Konsolen- oder Computer-Spielen gemacht, auch wenn diese nach wie vor beliebt sind. Denn die meisten Menschen spielen heute auf mobilen Endgeräten, auf Smartphones und Tablets. Auf diese Entwicklung hat sich auch Netflix eingeschossen und bietet in seinem Abo viele entsprechende Spiele an. Auch experimentiert der Konzern mit Steuerungsvarianten, die die Eingabe per Touchpad für den großen TV-Bildschirm optimieren sollen.

GTA könnte neue Türen für Netflix öffnen

Weniger als ein Prozent der Netflix-Abonennten spielen allerdings täglich über den Anbieter, so berichtete es das „Wall Street Journal“, welches auch nach einem Einblick in interne Dokumente verkündete, dass Netflix in Gesprächen sei bezüglich der Spielemarke GTA. Genauere Quellen und Details dazu sind nicht bekannt, doch verdeutlichen diese Gerüchte die Ambitionen seitens Netflix, sich deutlich mehr vom Gaming-Kuchen abschneiden zu wollen als bisher.

microsoft – Die Cloud-Gaming-Technologie hat sich zwar noch nicht durchgesetzt, könnte aber zukünftig Konsolen wie die Xbox und die Playstation ablösen, da im Streaming die Rechenkapazität nicht vom Endgerät des Nutzers geleistet werden muss. Das wäre natürlich eine Entwicklung, die Streamingplattformen wie Netflix in die Hände spielt

Mit einem Leuchtturm-Franchise wie GTA hat es Netflix scheinbar gleich auf die ganz dicken Fische abgesehen. Spätestens seit Grand Theft Auto 3 im Jahr 2001 grafisch in die dritte Dimension vorrückte und mit einer für damalige Verhältnisse unerhört realistischen und frei begeh- wie befahrbaren virtuellen Welt viele Spieler faszinierte, ist die Reihe im internationalen Gaming-Markt nicht mehr wegzudenken. Jede Ankündigung eines neuen GTA-Spiels sorgt für millionfache Jubelrufe.

Es bleibt noch bei Spekulationen

Derzeit ist an den besagten Gerüchten aber noch äußerst wenig Fleisch und vor allem viel Raum für Spekulationen. Finden bereits Verhandlungen zwischen Netflix und dem Entwicklerstudio Rockstar Games bzw. der Vertriebsfirma Take 2 statt? Will sich Netflix gleich an den heiß erwarteten neuen Hauptteil GTA 6 hängen? Oder vielleicht stattdessen ältere Spiele wie GTA 4 ins eigene Portfolio aufnehmen? Vielleicht wirbt Netflix ja auch um die Rechte für die Entwicklung eines ganz eigenen Ablegers? Eines zumindest scheint nun sicher zu sein, wie es auch das „Wall Street Journal“ verlauten ließ: Netflix strebt langfristig ein großflächiges Wachstum im Gaming-Bereich an.