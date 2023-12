ARD Mediathek 2023 führend, ZDF TV-Spitzenreiter

Die ARD Mediathek war 2023 das erfolgreichste Streaming-Angebot eines deutschen TV-Senders. ÖR-Konkurrent ZDF bleibt derweil Marktführer im linearen Sektor.

Wie die ARD-Programmdirektion am Donnerstag mitteilte, erreichte die Mediathek dieses Jahr im Schnitt rund 2,3 Millionen Menschen täglich. Den Angaben zufolge liegt die ARD Mediathek deutlich vor ihren Mitbewerbern wie der ZDF-Mediathek (1,9 Millionen), RTL+ (0,8 Millionen) oder Joyn (0,4 Millionen). Grundlage sind Messdaten der Videoforschung von AGF und GfK.

ARD Mediathek: Die beliebtesten Formate 2023

©Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/SKY/ARD Degeto/Composing: Saskia Marka

Besonders interessiert seien die Menschen in der ARD Mediathek an Dokus und Fiktion. So wurden für die vierte Staffel des Erfolgsformats „Babylon Berlin“ 21 Millionen Streamviews registriert. Zu den beliebtesten Serien in diesem Jahr zählten zudem „Tage, die es nicht gab“ (13,2 Millionen Streamviews) und „Asbest“ (9,4 Millionen Streamviews).

Zu den meistaufgerufenen Filmen gehörten der Münster-„Tatort: MagicMom“ (2,3 Millionen Streamviews) und der Nordsee-Krimi „Sörensen fängt Feuer“ mit Bjarne Mädel (2,1 Millionen Streamviews).

Bei den Doku-Serien erzielte die sechste Staffel von „Feuer & Flamme“ über Feuerwehrleute im Ruhrgebiet fast vier Millionen Abrufe. Erfolgreich waren auch serielle Formate aus den Bereichen Sport und Kultur: „Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter“ (3,1 Millionen Abrufe) und die Musikerbiografie „Echt – Unsere Jugend“ (1,7 Millionen Abrufe).

ZDF gewinnt 2023 erneut beim TV-Marktanteil

Auch das ZDF gab am Donnerstag eine Bilanz heraus, verweist darin vor allem auf Marktanteile und lineares TV-Publikum, weshalb die Daten nur bedingt vergleichbar mit der ARD sind.

Mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent stehe der Sender zum zwölften Mal in Folge an der Spitze aller TV-Sender in Deutschland. Die ZDF Mediathek habe im Vergleich zum Vorjahr sieben Prozent zugelegt. Die Mainzer verbuchten hierfür 6,21 Millionen tägliche Views. Ein Widerspruch zu den Daten der ARD? Nicht unbedingt: Besucher und Views sind unterschiedliche Messgrößen. Auf welche Daten sich das ZDF beruft, ist jedoch nicht klar.

Die beliebtesten ZDF-Sendungen 2023

Barbara Sukowa, Joshua Odjick, Cécile de France, Alexander Karim, Leonie Benesch, Takuya Kimura, Sharon Duncan-Brewster. ©ZDF/ Staudinger + Franke/ [M] Serviceplan

Beim ZDF überzeugten vor allem fiktionale Inhalte. Die Event-Serien „Der Schwarm“ (32,2 Millionen Views) und „Gestern waren wir noch Kinder“ (22,7 Millionen Views) sind die meistgenutzten Videos in der ZDF Mediathek. Im TV schalteten bei „Der Schwarm“ durchschnittlich 6,22 Millionen Zuschauer ein (21,6 Prozent Marktanteil), bei „Gestern waren wir noch Kinder“ waren es 5,6 Millionen (20 Prozent Marktanteil).

Bei den Nachrichten-Formaten verzeichnet das „heute journal“ durchschnittlich 3,49 Millionen Zuschauerinnen (15,2 Prozent Marktanteil). Die letzte „Wetten, dass..?“-Folge mit Thomas Gottschalk kam auf 12,89 Millionen TV-Zuschauer (45,8 Prozent).

Beim Sport lag die Frauen-Fußball-WM vorn: 15,99 Millionen Menschen wurden mit mindestens einem der im ZDF übertragenen Spiele erreicht. Die Event-Livestreams kommen in Summe auf 6,43 Millionen Views, die Abrufvideos in der Mediathek auf insgesamt 4,58 Millionen Views. Das Erste machte hier aber hinsichtlich TV-Quoten das Rennen. Das Basketball-WM-Finale Deutschland gegen Serbien verzeichnete 4,66 Millionen Zuschauer (35,0 Prozent Marktanteil).