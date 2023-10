Disney+: Preiserhöhung und neues Abo mit Werbung ab November

Anzeige

Streaming wird überall teurer, so auch bei Disney+. Neben anstehenden Preiserhöhungen für diesen Winter führt Disney+ in Kürze ein Abo-Modell mit Werbung auch für Deutschland ein.

Wie DIGITALFERNSEHEN damals berichtete, führte Disney+ bereits am 8. Dezember 2022 ein werbefinanziertes Abo-Modell für den US-amerikanischen Markt ein. Nun soll jenes Abo namens „Standard mit Werbung“ auch in Deutschland und der Schweiz starten und zwar am 1. November. Das geht jedoch ebenso mit einer Preiserhöhung weiterer Abo-Modelle des Streamingdienstes einher.

Was kosten die neuen Abos bei Disney+?

In der USA zog Disney+ ebenfalls schon vor einiger Zeit die Preise für die Kunden an. Dass diese Entwicklung auch vor dem deutschen Markt nicht Halt macht, ist kaum verwunderlich. Bisher gibt es in Deutschland bei Disney+ nur ein einziges Abo für 8,99 Euro im Monat. Nur spaltet der Streamingdienst sein Abo in drei Modelle auf.

Ab dem 1. November gibt es dann hierzulande erstmals als preisgünstigstes Abo das sogenannte „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro im Monat. Disney+ Premium, das dem bisherigen Abo-Modell entspricht, kostet dann statt 8,99 Euro montalich 11,99 Euro. Und als drittes Modell siedelt sich Disney+ Standard in der Mitte wieder für 8,99 Euro im Monat an, ist aber im Vergleich zum Premium-Modell Einschränkungen unterlegen.

Preiserhöhung und Werbe-Modell: Die Details im Überblick

So wird Disney+ Premium für 11,99 Euro künftig also all das bieten, was Nutzer des Streamingdienstes bisher im normalen und einzigen Abo als gegeben gewohnt sind: Das heißt Streaming in 4K-Qualität und Unterstützung von Dolby-Atmos Sound sowie die Möglichkeit, vier Streams parallel zu schauen. Das neue Disney+ Standard für 8,99 Euro wird dagegen maximal Full-HD-Auflösung in 1080p und 5.1-Stereo-Sound zur Verfügung stellen und vor allem nur zwei parallele Streams gleichzeitig ermöglichen.

Das dritte Modell „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro im Monat gewährt im Prinzip die gleichen Möglichkeiten wie Disney+ Standard, nur sind hier die Download-Funktionen gesperrt und selbstverständlich sind die Werbepausen unumgänglich. All diese neuen Modelle und Preiserhöhungen betreffen ab dem 1. November in erster Linie Neukunden. Bestandskunden sollen vorerst von den Änderungen ausgeschlossen werden.