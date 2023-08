Fritzbox mit Wi-Fi 7 und mehr: AVM auf der IFA 2023

Anzeige

Auf der IFA 2023 präsentiert AVM zwei Fritzboxen mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7. Das Fritzbox Premium-Modell vereint zudem DSL und Glasfaser in einem Gerät.

Glasfaser kündigt sich in vielen Haushalten an und der Wechsel von DSL zu Glasfaser steht bevor. Volle Flexibilität für diesen Technologiewechsel verspricht AVM mit der neuen Fritzbox 5690 Pro. Anfang des Jahres stellte AVM das Premium-Modell in Barcelona vor, nun ist es das Herzstück des AVM-Stands bei der IFA in Berlin.

Die Fritzbox 5690 Pro eignet sich für alle gängigen Glasfaseranschlüsse: für die Standards GPON und AON sowie über den 2,5-GBit/s-WAN-Port für den Einsatz an einem Glasfasermodem (ONT). Alternativ kann sie an allen DSL-Anschlüssen inklusive Supervectoring für Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s eingesetzt werden. Das Modell vereint aber nicht nur Glasfaser und DSL, sondern verfügt als Triband-Mesh-Router über das schnelle Wi-Fi 7. Außerdem sind der Smart-Home-Standard Zigbee sowie DECT ULE integriert.

Auch die Fritzbox 6670 Cable unterstützt den neuen WLAN-Standard und bringt Wi-Fi 7 an den Kabelanschluss. Das Modell funkt auf 2,4 und 5 GHz. Mehr Geschwindigkeit und weniger Latenz im drahtlosen Heimnetz sollen das Ergebnis sein. Zigbee und DECT ULE sind auch bei der Fritzbox 6670 Cable mit an Bord.

Beide Fritzbox-Modelle sind ab dem vierten Quartal 2023 erhältlich. Die Fritzbox 5690 Pro soll 339 Euro (UVP) kosten, die Fritzbox 6670 Cable 289 Euro (UVP).

Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Triband-Mesh, 4×4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6), 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s (Wi-Fi 7)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

WLAN Mesh, 2×2, auf 2,4 und 5 GHZ, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 720 MBit/s, 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

FritzOS mit Kindersicherung, Mediaserver, FritzNAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

