iGaming-Plattform „The Mill Adventure“ erweitert Kooperation mit Paysafe

Der Zahlungsanbieter Paysafe will die Kooperation mit der deutschen iGaming-Plattform „The Mill Adventure“ weiter ausbauen. So sollen Spieler aus Deutschland in den Partner-Casinos der Plattform noch mehr Auswahl an alternativen Bezahlsysteme haben.

Der digitale Zahlungsdienst wird bereits seit 2020 als alternative Zahlungsmethode auf der Plattform von The Mill Adventure angeboten. Nun will man auch die eCash-Lösung von Paysafe in das Angebot an Zahlungsoptionen aufnehmen, um den Wünschen der Spieler, die lieber mit Cash bezahlen, nachzukommen. Das versetzt die User in die bequeme Lage, einerseits ihr Gaming einfacher zu gestalten, andererseits ermöglicht es diese Lösung, das eingesetzte Geld einfacher zu verwalten.

Immerhin sind viele Geschäftsmodelle in den vergangenen Jahren in die digitale Welt abgewandert. Dies gilt für Spielbanken ebenso wie für das Fernsehen. Dieses sieht sich massiver Konkurrenz der Streaminganbieter ausgesetzt. Diese sind mit wenigen Klicks empfangbar; für die Bezahlung benötigen die Kunden eine entsprechende Zahlungsoption, die auch im Netz funktioniert. Heute finden die großen Innovationen, wie zuletzt das Sci-Fi-Epos „3 Body Problem“ bei Netflix und Co. statt, die traditionellen TV-Sender haben das Nachsehen. Ähnliches gilt sinngemäß für Zahlungsoptionen; dort befinden sich die digitalen Optionen auf dem Vormarsch.

Wie funktioniert eine Einzahlung mit der Paysafecard?

Der Erwerb der Paysafecard gestaltet sich simpel. Es reicht bereits aus, eine Karte mit dem gewünschten Guthaben bei einer der vielen Verkaufsstellen im Land zu erwerben. Diese sind nicht nur bei Tankstellen oder Supermärkten, sondern auch in Kiosken oder online zu kaufen.

Die Verbreitung in Deutschland ist enorm. Das gilt nicht nur für die Möglichkeit, eine Paysafecard zu kaufen, sondern auch dafür, sie im Netz einzusetzen. Schließlich gilt sie bei vielen Webshops und Plattformen als Garant für sichere und anonyme Einzahlungen. Kein Wunder also, dass sie auch bei zahlreichen Online Casinos zum Einsatz kommt und Bestandteil der angebotenen Zahlungsmethoden ist.

Ihre Flexibilität macht sie so beliebt. Wer mit der Paysafecard bezahlen möchte, wählt im jeweiligen Kassenbereich einfach diese Zahlungsmethode aus und gibt den gewünschten Betrag ein. Je nach Wunsch können Kunden entweder die gesamte Summe, einen Teil davon oder die Beträge mehrerer Paysafecards kombinieren. Die Summe wird dann von der Karte abgezogen.

Dies geschieht mithilfe jenes Codes, der sich auf der Rückseite der Paysafecard befindet. Er ist 16-stellig und wird bei der Zahlung im Netz eingegeben. Danach erhalten die Spieler eine Bestätigung über die erfolgreiche Einzahlung.

Nachfrage nach digitalem Bargeld steigt

Die Paysafecard ist mittlerweile in mehr als 700.000 Shops sowie 50 Ländern weltweit erhältlich. Den Käufern steht nicht nur die Paysafecard, sondern auch das myPaysafe-Konto zur Verfügung, um ihre Einkäufe abzuwickeln. Für den Kauf sind weder Bankkonten noch Kreditkarten nötig, der Datenschutz und die Anonymität bleiben gewahrt.

Die Lost in Transaction-Studie von Paysafe zeigt, dass die Nachfrage nach digital verfügbarem Bargeld noch immer ansteigt. Die Daten sind repräsentativ, schließlich wurden für die Auswertung mehr als 1.100 Klein- und Mittelunternehmen befragt.

Besonders bei Usern, die gerne Online-Glücksspiele nutzen, haben 68 % der Befragten an, lieber keine finanziellen Details bei der Zahlung preisgeben zu müssen. Und so denken 50 % der User, dass für sie eCash die sicherste Art wäre, einzuzahlen und 52 % sehen den Zahlungsdienst als bequem und einfach an.

Das bestätigt den eingeschlagenen Weg von Paysafecard. Schließlich bindet die Kundenzufriedenheit die Käufer langfristig an das Unternehmen. Daher wird Paysafecard auch in Zukunft die Vorlieben der Kunden ergründen und diese in die eigene Produktentwicklung einfließen lassen. Dort steht vorwiegend das Thema Sicherheit im Vordergrund.

Nicht erst seit dem Beschluss der Datenschutzgrundverordnung ist der Schutz persönlicher Daten im Netz ein wichtiges Thema in Europa geworden. Zahlreiche Konsumenten legen großen Wert darauf, ihre Bank- und Kreditkarten-Daten im Netz nicht preiszugeben. Hier setzt Paysafecard an und bietet den Konsumenten eine Lösung an, die jeglichen Missbrauch persönlicher Daten von vorneherein verhindert. Gleichzeitig verfügt die Paysafecard über so viel Flexibilität, dass sie für jeden Zweck einsetzbar ist.

Das Unternehmen The Mill Adventure

The Mill Adventure hat seinen Unternehmenssitz auf Malta. Die Firma wurde 2019 gegründet und spezialisiert sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung Casino- und Glücksspiel-Plattformen. Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die den Kunden helfen, sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, ohne den dafür nötigen Aufwand zu groß werden zu lassen.

In nur drei Jahren hat The Mill über 10.000 Updates veröffentlicht. Das beweist nicht nur die Kreativität, sondern auch das hohe Tempo in der Umsetzung. The Mill Adventure arbeitet mit zahlreichen Online-Anbietern eng zusammen, um seine Software-Lösungen punktgenau maßschneidern zu können. Am Ende zählt nur, dass diese den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

Dazu arbeitet man besonders an den Themen Compliance, automatisierte Zahlungsabwicklungen, Support, Know your Customer, Risikomanagement und dem verantwortungsvollen Spielen. So sind die Kunden in der Lage, sich schnell an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen und können wichtige Abläufe rasch rationalisieren. The Mill Adventure ist ISO 27001- und ISO 17065-zertifiziert und erfüllt den Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Näheres zum Unternehmen Paysafe

Die Paysafe Group zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich der Zahlungsabwicklung im Internet. Ihre Finanztechnologie macht eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen sowohl für Firmen als auch für Kunden möglich. Der Hauptsitz von Paysafecard befindet sich in Österreich, von dort aus steuert das Unternehmen seine Büros auf der ganzen Welt.

Zu den Produkten von Paysafe zählen digitale Geldbörsen und Prepaid-Karten ebenso, wie die Online-Zahlungsabwicklung. Neben der Marke Paysafecard gehören auch noch weitere Brands, wie Neteller oder Skrill zu dem weltweit tätigen Unternehmen.

Das Unternehmen arbeitet eng mit Partnern aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen. Im Portfolio finden sich nicht nur E-Commerce oder Glücksspielunternehmen, sondern alle Firmen, die eine sichere und schnelle Zahlungslösung im Netz benötigen. Paysafe ist in vielen Ländern lizenziert und reguliert, das garantiert den Nutzern Sicherheit.