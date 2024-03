Sci-Fi-Epos „3 Body Problem“ startet bei Netflix

Netflix hat sich bei der filmischen Umsetzung der „Trisolaris“-Werke von Autor Liu Cixin nicht lumpen lassen. Dem Vernehmen nach soll es sich beim Serien-Start von „3 Body Problem“ um den teuersten aller Zeiten handeln. Auch Brad Pitt scheint von dem Stoff überzeugt zu sein.

Über „3 Body Problem“: Die schicksalhafte Entscheidung einer jungen Frau im China der 1960er-Jahre verursacht Schwingungen durch Raum und Zeit, die bis in die Gegenwart nachhallen. Als sich die Naturgesetze vor ihren Augen auf unerklärliche Weise auflösen, schließen sich mehrere brillante Wissenschaftler*innen mit einem unorthodoxen Ermittler zusammen, um sich der größten Bedrohung der Menschheit entgegenzustellen.

Mitwirkende an „3 Body Problem“

Zur Besetzung der Serie gehören (in alphabetischer Reihenfolge) Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Jonathan Pryce, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani und Benedict Wong.

David Benioff und D.B. Weiss („Game of Thrones“) sowie Alexander Woo („The Terror: Infamy“, „True Blood“) sind die Schöpfer der Serie und fungieren zudem als ausführende Produzenten und Drehbuchautoren. Weitere ausführende Produzentinnen sind Bernadette Caulfield („Game of Thrones“, „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“) sowie Rian Johnson („Knives Out – Mord ist Familiensache“, „Star Wars 8: Die letzten Jedi“), Ram Bergman und Nena Rodrigue für T-Street.

Hollywood-Megastar Brad Pitt Executive Producern

Außerdem fungierten der verstorbene frühere Vorsitzende der Yoozoo Group Qi Lin sowie Jilong Zhao, CEO des Rechteinhabers „The Three-Body Universe“, gemeinsam mit Xiaosong Gao und Lauren Ma als ausführende Produzentinnen. Des Weiteren zeichnen Brad Pitt, Jeremy Kleiner und Dede Gardner von Plan B Entertainment als ausführende Produzenten verantwortlich ebenso wie Rosamund Pike und Robie Uniacke für Primitive Streak. Derek Tsang und Andrew Stanton werden Regie führen und als ausführende Co-Produzenten mitwirken. Weitere Regieführende sind unter anderem Jeremy Podeswa und Minkie Spiro.

„3 Body Problem“ ist am 21. März bei Netflix gestartet.