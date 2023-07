Prime Day: OLED und 4K TVs von LG, Hisense, Samsung und Co. im Angebot

Anzeige

Der Amazon Prime Day bietet auch in diesem Jahr wieder eine breite Auswahl an TV-Geräten, die zum Teil stark reduziert verkauft werden.

Amazon hat im Rahmen seiner Prime Day Angebote am 11. und 12. Juli eine eigene Sparte für Fernsehgeräte eingerichtet. Diese sind dort etwa nach Größe, Erscheinungsdatum oder QLED und OLED sortiert. Einen deutlichen Rabatt erhält man nun beispielsweise auf den Samsung Neo QLED 4K QN90B in 43 Zoll, der statt 1.649 Euro nur noch 649 Euro kostet. Den Crystal UHD TV CU7179 von Samsung in 55 Zoll erhält man derweil für 469 statt 549 Euro.

Sparen kann man unter anderem auch bei den TV-Modellen von LG. So ist der LG NANO819QA mit einer Diagonale von 55 Zoll für 510 statt 949 Euro erhältlich. Dreizehn Prozent Rabatt bietet der Versandhändler indes beim Kauf eines LG OLED CS9LA in riesigen 77 Zoll. Dieser kostet derzeit 2.099 Euro statt vormals 2.399 Euro.

Diverse QLED Modelle von Samsung sind derzeit mit Rabatten erhältlich. © 2021 Samsung

Prime Day mit Smart-TVs von Philips und Hisense im Angebot

Daneben findet man beispielsweise diverse Geräte von Hisense zu reduzierten Preisen. Der Hisense E7HQ in 43 Zoll ist mit einer Ersparnis von 16 Prozent für 299 erhältlich. Der Hisense 7KQ Pro mit Dolby Vision und 4K ULED HDR (Titelbild oben) kostet in der 55-Zoll-Variante 549 Euro statt 599 Euro. Philips bietet darüber hinaus etwa seinen OLED TV 807 in 55 Zoll mit 42 Prozent Rabatt an. Das Gerät kann man nun für 1.169 statt 1.999 Euro erwerben.

Hier gelangt man zur Amazon-Übersicht über alle Prime-Day-Angebote zu Fernsehgeräten und TV-Zubehör. DIGITAL FERNSEHEN berichtete außerdem über Sonderangebote zu Produkten von XGIMI und Roku.

