Roku Streaming-Geräte am Amazon Prime Day im Sonderangebot

Der Streaming-Anbieter Roku bietet seine Streambar und weitere Geräte am Amazon Prime Day zu einem geringeren Preis an.

Aktuell kann man sich bei verschiedenen Anbietern die Streambar zum stark reduzierten Preis sichern. Der Hersteller verspricht dabei einen Preis von 49,99 Euro statt 149 Euro (UVP des Unternehmens). Das entspricht einem Rabatt von 65 Prozent, wie Roku ankündigte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der Preis bei Amazon noch bei 84,90 Euro, was einem Rabatt von 43 Prozent entsprechen soll. Das Angebot soll jedoch nicht nur am Prime Day am 11. und 12. Juli gelten, sondern darüber hinaus bis einschließlich 16. Juli 2023.

Neben der Streambar: Weitere Roku-Geräte deutlich reduziert

Roku bezeichnet seine Streambar als 2-in-1-Entertainment-Lösung, die 4K-Streaming und erstklassigen Sound vereinen soll. Der Anbieter verspricht dabei Fernsehen in 4K-HDR-Bildqualität sowie Premium-Audio mit klaren und verständlichen Dialogen. Die Streambar ist laut Unternehmen kompatibel mit Apple Airplay 2 und Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Home.

Neben der Streambar sind direkt bei Amazon Prime auch noch weitere Roku-Geräte zu reduzierten Preisen erhältlich. So kostet der Streaming Stick 4K für alle Prime-Kunden aktuell glatt 25 Euro und der Roku Express 4K 18,99 Euro.

