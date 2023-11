Sky Extra jetzt für deutlich mehr Kunden zugänglich

Anzeige

Das Treueprogramm Sky Extra ist jetzt auch für Kundengruppen aus Vertriebskooperationen mit Telekom, Vodafone und anderen Anbietern. freigeschaltet.

Um Sky Extra noch einfacher zu gestalten, müssen sich Kunden nun nicht mehr für das Treueprogramm registrieren, sondern können sich spielend leicht mit ihren Sky-Zugangsdaten auf sky.de/extra einloggen und direkt alle Vorteile entdecken.

Ab sofort ist das kostenlose Treueprogramm Sky Extra für alle Kunden des Pay-TV-Anbieters mit Zugangsdaten für den sky.de Kundenbereich verfügbar. Somit sind jetzt auch Kundengruppen aus Vertriebskooperationen mit Telekom, Vodafone, Unity Horizon und 1&1 berechtigt, am attraktiven Sky Extra-Programm teilzunehmen.

Anzeige

Sky Extra: Telekom-, Vodafone-, 1&1-Nutzer und viele mehr jetzt zugangsberechtigt

Auch für schon registrierte Nutzer ändert sich etwas: Das bisherige Stufensystem aus „Bronze, Silber, Gold und Platin“ wird es nicht mehr geben. Für Sky-Kunden zahlt sich Treue aber selbstverständlich weiterhin aus, denn es wartet eine Vielzahl an Belohnungen für ihre Loyalität. Hierzu zählen verschiedene unvergessliche Events und Erlebnisse.

Die hier dargestellten Abstufungen von Bronze bis Platin gehörten bei Sky Extra künftig der Vergangenheit an. © Sky Deutschland

Bisheriges Stufensystem wird gestrichen

So haben Kunden beispielsweise die Möglichkeit, Formel-1-Rennen live vor Ort zu verfolgen, direkt neben dem Spielfeldrand auf der Sky Fanbank im Signal Iduna Park in Dortmund Platz zu nehmen oder ein Meet and Play mit einem Star-Sportler zu erleben. Außerdem gibt es noch weitere Chancen auf großartige Preise, wie Smartphones, Tablets oder Smart TVs, sowie Tickets für viele weitere Live-Sportevents und Entertainment-Angebote, wie Kinotickets, Musicals und vieles mehr.

Auch interessant: Sky schnappt sich Moto GP TV-Rechte – was wird mit dem Free-TV?