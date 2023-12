Sky: Gute Sender-Nachrichten von Mainstream nach Wimbledon-Schock

Mainstream Media AG bleibt mit den Sendern Romance TV und Heimatkanal Partner von Sky Deutschland. Auf Vermarktungsebene wird die Zusammenarbeit der Unternehmen sogar noch ausgebaut.

Wenige Tage, nachdem man den Wimbledon-Schock verdauen musste, gibt es nun wieder gute Nachrichten für Sky-Kunden in Deutschland und Österreich. So konnte mit Mainstream Media eine langfristige Vereinbarung für die weitere Ausstrahlung der beiden Sender Romance TV und Heimatkanal getroffen werden.

Sky Media bleibt zudem Vermarkter und übernimmt künftig auch den Verkauf von Webeplätzen für die drei FAST Channels „Starke Frauen“, „Filmgold“ und „World of Freesports“. Tim Werner, CEO Mainstream Media AG: „Die Zusammenarbeit mit Sky existiert nun schon seit 24 Jahren. Dies spricht für gegenseitiges Vertrauen, von dem unsere Zuschauer auch weiterhin profitieren werden.“

Heimatkanal seit 1999 bei Sky, Romance TV seit Gründung 2008

Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer von Sky Deutschland: „Die Sendermarken Romance TV und Heimatkanal sind wichtige Bestandteile unseres werthaltigen Entertainment-Programms. Ich freue mich auf die Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft.“

Das Angebot ist in Deutschland und Österreich sowohl linear als auch auf Abruf empfangbar. Romance TV zählt nach Mainstream-Angaben seit Jahren zu den erfolgreichsten Sendern im Gesamtranking aller Pay-TV Sender in Deutschland. Im 15. Jahr seines Bestehens erreicht Romance TV in der Zielgruppe der 14-59-jährigen die höchsten Marktanteile seiner Geschichte. 2017 beerbte der Kanal Goldstar TV bei Sky im Kabel und IPTV.

Auch der Heimatkanal erfreut sich als traditionsreichster deutscher Pay-TV-Sender Anm.: Start 1996 bei DF1)weiterhin großer Beliebtheit. Zuletzt sorgten besonders die Kult-Krimiserien „Derrick“ und „Der Alte“, sowie die Marathon-Programmierung der „Schwarzwaldklinik“ für Quoten-Bestwerte.

Sky Media übernimmt auch Vermarktung der Mainstream-Media-Sender „Starke Frauen“, „Filmgold“ und „World of Freesports“

Mainstream-Media-CEO WErne nochmal: „Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der Kooperation mit Sky. Ich denke, die neue Vereinbarung ist für die vielen Fans von Romance TV und des Heimatkanals auch ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk.".

der Vermarktung sogar ausbauen.“

Parallel zur Verbreitung sichert ein neuer Vertrag auch die Werbevermarktung der beiden Sender durch Sky Media. Neu ist, dass sich das Sky Deutschland-Tochterunternehmen künftig auch um die Vermarktung der drei Mainstream Media-FAST Channels „Starke Frauen“, „Filmgold“ und „World of Freesports“ kümmern wird.

Weihnachts- und Silvester-Highlights beim Heimatkanal und Romance TV

Zu den Programmhighlights, die demnächst auf Romance TV zu sehen sein werden, zählen die Pay-TV Premiere von „Weihnachten im Weingut Wader“ (25. und 26. Dezember ab 20.15 Uhr) oder die Sonderprogrammierung „Silvester auf dem Traumschiff“ (31. Dezember ab 19.25 Uhr) sowie eine Sonderprogrammierung „Neujahr im Traumhotel“ (1. Januar ab 6.10 Uhr).

Der Heimatkanal zeigt Highlights wie „Wundervolles Weihnachtsfest – 3 Tage rund um die Uhr: Die allerschönsten Heimatfilme (24.-26. Dezember jeweils von ca. 6 bis 6 Uhr) oder „Raunächte – Krimis aus der Heimat“ mit sechs Episoden am Stück von „Der Bozen-Krimi“ und neun Episoden am Stück von „Derrick“ sowie neun Episoden am Stück von „Der Kommissar“ (28.-30. Dezember jeweils ab 20.15 Uhr).