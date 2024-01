Sky kauft Virtual Bundesliga TV-Rechte

Sky hat ein umfangreiches TV-Rechtepaket an der Virtual Bundesliga erworben. Der hauseigene Streamingdienst Wow wird Naming Right Partner des eFootball-Wettbewerbs.

Die erste und zweite Fußball-Bundesliga laufen bereits bei Sky und Wow. Nun kommt auch die Virtual Bundesliga hinzu. Denn das Unternehmen aus Unterföhring hat sich ein umfangreiches Rechtepaket an dem eFootball-Wettbewerb gesichert, wie es am Montag mitteilte. Auf die Weise wird der Pay-TV-Sender unter anderem ausgewählte Broadcasting-Segmente und Content-Formate der VBL präsentieren.

Sky: Wow wird Naming Right Partner der Virtual Bundesliga

Bild: Sky Deutschland

Wow, Sky’s Streaming-Plattform, wird zudem neuer Naming Right Partner der VBL und tritt ab sofort mit einem Partnerlogo bei der Wow Virtual Bundesliga auf. Die Partnerschaft bezieht sich sowohl auf alle digitalen Kommunikationsplattformen als auch auf alle Offline-Events des Wettbewerbs.

„Als Wow Team fiebern wir mit allen Bundesliga-Vereinen mit – selbstverständlich auch mit den virtuellen Teams“, so Caterina Preti, Senior Vice President OTT bei Sky Deutschland. „Daher sehen wir eine starke Basis für eine gewinnbringendes Engagement im Umfeld der Virtual Bundesliga.“

Die Virtual Bundesliga wird von der Deutschen Fußball Liga organisiert. Im Mai 2022 verankerte deren Mitgliederversammlung die VBL als eFootball-Wettbewerb der 1. und 2. Bundesliga in den DFL-Statuten. Ins Leben gerufen hatte die DFL die VBL bereits zehn Jahre zuvor, in Kooperation mit EA Sports. Der für alle Einzelspieler zugängliche Wettbewerb „VBL Open by Wow“ ist direkt in das Spiel EA Sports FC integriert.

2018 kam die „VBL Club Championship by Wow“ als weiterer Wettbewerb der Clubs der 1. und 2. Bundesliga hinzu. Beide Wettbewerbe werden zunächst bei den Playoffs der „VBL Open by Wow“ und dann beim Abschlussturnier „VBL Grand Final by Wow“ zusammengeführt. Die aktuellen „VBL Open by Wow“ sind am 1. November gestartet. Die „VBL Club Championship by Wow“ haben am 18. und 19. November mit 35 Clubs die Saison begonnen.

