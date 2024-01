„House of the Dragon“ und „Game of Thrones“: Alle Folgen bei Sky

Während die erste Staffel von „House of the Dragon“ deutsche Free-TV-Premiere feiert, positioniert sich Sky erneut als „Heimat“ des Fantasy-Epos.

In einer Pressemitteilung vom Freitag erinnert Sky daran, dass man auf der Streaming-Plattform Wow alle acht Staffeln von „Game of Thrones“ sowie die erste Staffel des Prequels „House of the Dragon“ auf Abruf streamen kann. Während man bei der linearen Free-TV-Ausstrahlung von „House of the Dragon“ bei ProSieben aufgrund der frühen Sendezeit um 20.15 Uhr davon ausgehen kann, dass hier und da einige Gewaltspitzen weichen müssen, zeigt Sky alle Episoden in der ungekürzten Fassung.

Seit dem Start der erfolgreichen und mehrfach preisgekrönten HBO-Serie im Jahr 2011 hat sich die Fantasy-Saga „Game of Thrones“ zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. In der Verfilmung der immer noch unvollendeten Romanreihe von George R.R. Martin kämpfen adlige Familien auf dem fiktiven Kontinent Westeros um die Macht, während die Invasion einer Armee von Untoten aus dem eisigen Norden droht.

Zweite Staffel von „House of the Dragon“ im Sommer 2024

Das Prequel „House of the Dragon“ spielt derweil viele Jahre vor diesen Ereignissen und erzählt von der Regentschaft der Familie Targaryen, die sich aufgrund von Erbstreitigkeiten und Missverständnissen selbst in einen verheerenden Bürgerkrieg und ins Chaos stürzt.

Im Sommer 2024 wird die bereits abgedrehte zweite Staffel der Serie ihre deutsche Streaming-Premiere ebenfalls bei Sky feiern, wie der Pay-TV-Anbieter erinnert. Ein konkreter Starttermin steht noch aus. Die erste Staffel des Prequels kann man derzeit (parallel zur beginnenden Free-TV-Ausstrahlung) auch auf Joyn streamen, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

