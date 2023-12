„House of the Dragon“ Staffel 2: Sky zeigt ersten deutschen Trailer

Auf der CCXP Brazil wurde am Wochenende der erste Trailer zur zweiten Staffel von „House of the Dragon“ vorgestellt. Sky hat die deutsche Version veröffentlicht.

„Blut für Blut, Feuer zu Feuer“, prangt auf dem offiziellen Plakat zur zweiten Staffel von „House of the Dragon“. Die Zeit der Vergeltungsschläge ist gekommen. Die Konflikte im Hause Targaryen und zwischen den ehemaligen Freundinnen Rhaenyra und Alicent werden zum offenen Krieg eskalieren. Der jüngst veröffentlichte erste Teaser Trailer zur Fortsetzung des HBO-Welterfolgs gibt darauf einen Vorgeschmack.

„House of the Dragon“ Staffel 2 feiert bei Sky Deutschland-Premiere

Im Sommer 2024 wird die Fantasy-Saga nach dem Geschichtsbuch von George R. R. Martin auf die Bildschirme zurückkehren. Ein genaues Datum wurde dafür noch nicht genannt. Bekannt ist jedoch, dass die insgesamt acht neuen Episoden in Deutschland wieder zuerst bei Sky und Wow zu sehen sein werden.

In den Hauptrollen von „House of the Dragon“ kehren unter anderem Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Rhys Ifans und Fabien Frankel für Staffel 2 zurück. Clinton Liberty, Tom Taylor, Vincent Regan oder auch Gayle Rankin werden neu zum Ensemble hinzustoßen. Die erste Staffel der „Game of Thrones“-Vorgeschichte wird Anfang 2024 in der Zwischenzeit seine deutsche Free-TV-Premiere bei ProSieben feiern, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Eine dritte Staffel befindet sich in Vorbereitung.

Den deutschen Teaser zur zweiten Staffel von „House of the Dragon“ kann man hier sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=NCN3EPzK1Is

