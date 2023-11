„House of the Dragon“ bald im Free-TV: Welterfolg zur Primetime

Das „Game of Thrones“-Prequel „House of the Dragon“ wird bald im deutschen Free-TV zu sehen sein. Allerdings nicht auf dem Sender, der einst die Mutterserie ausstrahlte.

Die populäre Fantasy-Saga „Game of Thrones“ war im deutschen Free-TV stets bei RTLZwei zu sehen. Bei der preisgekrönten und erfolgreichen Prequel-Serie ist das nun anders. Wie am Montag bekannt wurde, wird der Welterfolg aus dem Hause HBO nämlich bei ProSieben seine deutsche Free-TV-Premiere feiern.

Der Sender hat dafür den Primetime-Slot am Montagabend auserkoren. So soll ab dem 8. Januar immer montags um 20.15 Uhr eine Doppelfolge von „House of the Dragon“ ausgestrahlt werden. Noch unklar ist, ob ProSieben dabei alle Folgen ungekürzt zeigen wird, da fast alle Episoden von der FSK ab 16 Jahren freigegeben wurden und somit eigentlich erst nach 22 Uhr in voller Länge über die Bildschirme flimmern dürfen.

„House of the Dragon“ läuft bei ProSieben und Joyn

Bereits ab dem 31. Dezember 2023 kann man die Folgen jeweils acht Tage vor der TV-Premiere auch auf Joyn streamen, wie ProSieben am Montag mitteilte. „House of the Dragon“ feierte seine Deutschlandpremiere bereits 2022 im Pay-TV bei Sky, wo man alle Folgen weiterhin streamen kann. Inzwischen kann man die Serie zudem auch auf anderen Plattformen wie Amazon Prime Video kostenpflichtig sehen oder auf DVD, Blu-ray und 4K Blu-ray erwerben.

„House of the Dragon“ spielt chronologisch vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ und erzählt vom Bürgerkrieg der Targaryen, der den Kontinent Westeros und die gesamte Familiendynastie ins Unglück stürzte. DIGITAL FERNSEHEN hat alle bisherigen Episoden in wöchentlichen Besprechungen begleitet. Eine zweite Staffel der Fantasy-Serie ist bereits bestätigt und soll im frühen Sommer 2024 ihre Premiere feiern.

