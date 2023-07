So will Vodafone den Kundenservice verbessern

Anzeige

Vodafone will seinen Kundenservice verbessern und dabei etwa für kürzere Wartezeiten in der Hotline sorgen.

Vodafone-Service-Chef Guido Weissbrich erklärt: „Wir wollen unseren Kunden schneller und besser helfen als in der Vergangenheit. Wir verschaffen unseren Service-Kollegen an den Hotlines mehr Zeit, um bei komplexen Problemen zu helfen und nutzen künstliche Intelligenz, um kleinere Anliegen schnell, einfach und rund um die Uhr zu lösen.“

Vodafone sorgt für kürzere Wartezeiten in der Hotline

Aktuell sollen Kunden in der Hotline im Schnitt etwa 50 Sekunden warten müssen. Vor zwölf Monaten sei die Wartezeit noch drei Mal so lang gewesen, teilt Vodafone mit. Drei von vier Kunden-Anliegen werden dabei laut Unternehmen beim ersten Kontakt gelöst. Das sollen rund drei Millionen mehr als vor einem Jahr sein. „In den kommenden zwölf Monaten wollen wir diese Quote weiter verbessern und dann vier von fünf Anliegen direkt beim ersten Kontakt für unsere Kunden lösen“, zitiert das Unternehmen Weissbrich. Der Anbieter verzeichnete zuletzt ein Minus an Kunden, wie DIGITAL FERNSEHEN Anfang der Woche berichtete.

Quelle: Vodafone

