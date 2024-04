ART Digitalradio-Projekt fast abgeschlossen – Testsendungen enden demnächst

Laut Angaben der Bayerische Medien Technik GmbH steht das Digitalradio-Projekt ART (Announcement Radio Toolbox) vor einem erfolgreichen Abschluss.

Am 4. April wurden die Ergebnisse des Projekts in einem Abschlussbericht veröffentlicht. Wie die BMT rekapituliert, wurde in den letzten 14 Monaten, gefördert von der Bayerischen Staatskanzlei, die Verknüpfung unterschiedlicher DAB-Hörfunktprogramme mittels DAB-Announcements (Durchsagen) erprobt. Verantwortlich dafür waren die Bayerische Medien Technik, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die Mediaschool Bayern, die Bayerischen Lokal-Radioprogramme (BLR) und Bayern Digital Radio (BDR).

ART wurde über Monate hinweg getestet

Hörer konnten dabei in einem DAB+ Empfänger fünf Musikfarben mit fünf Infokategorien kombinieren, um ein individuell kombiniertes Programm aus Musik und Informationsbeiträgen zu erzeugen, erklärt die BMT. Die dabei genutzte Technik ist laut BMT-Angaben Teil des DAB-Standards und in verschiedenen Empfangsgeräten verfügbar. Zur Realisierung der ART wurde ein cloudbasiertes, virtuelles Playout aufgebaut und der Betrieb von virtualisierten DAB-Multiplexen erprobt sowie eine IP-basierte Zuführung über das Internet genutzt, erklärt das Unternehmen. Auf dem Kanal 10D wurden die Dienste im Testnetz gesendet, im Juni 2024 sollen die Testsendungen enden.

Im Rahmen einer auswertenden Umfrage soll bei Testenden etwa die Möglichkeit auf großes Interesse gestoßen sein, Nachrichten in Form einer Durchsage selbst aktivieren zu können, erklärt die BMT. Für verschiedene Szenarien über eine mögliche Umsetzung im Regelbetrieb verweist das Unternehmen auf den Abschlussbericht.