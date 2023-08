AVM: Drei Fritzboxen bekommen neue Updates

Anzeige

Zum Anfang des Monats hat AVM ein 7.56-Software-Update für zwei Fritzboxen sowie ein neues Labor-Update zur Verfügung gestellt.

Im Zuge des jüngsten Updates sind die Fritzboxen 6850 LTE und 6850 5G an der Reihe. Für beide Modelle können alle Kunden seit dem 1. August das neue FritzOS 7.56-Update direkt bei AVM herunterladen.

Als neues Feature kündigt AVM auf seiner Website etwa an, dass die Fritzboxen 6580 5G und LTE mit dem Update nun über die Rufnummer der SIM-Karte telefonieren können, sofern ein Telefon angeschlossen ist. Nach dem Update kann man so mit einem FritzFon die mobile Rufnummer der SIM-Karte für Telefonate nutzen, erklärt der Anbieter. Im Bereich Mobilfunk verspricht AVM im Netz für die FritzOS 7.56 außerdem eine neue Software für das Mobilfunk-Modem mit einer verbesserten Stabilität der Verbindung. Eine Übersicht über alle weiteren neuen Features und behobenen Probleme findet man wie immer in der ausführlichen Liste des Anbieters.

© AVM

Neue AVM-Laborversion für Fritzbox 6890 LTE

Daneben steht allen Nutzern der Fritzbox 6890 LTE seit dem 4. August 2023 eine neue Labor-Version zum Download zur Verfügung. AVM verspricht dabei unter anderem Detailoptimierungen in Texten zu Mobilfunkereignissen und überarbeitete Texte in Mitteilungen zu Fallback- und Refallback-Ereignissen. Weitere Informationen zu den behobenen Fehlern und Verbesserungen findet man ebenfalls auf der Seite des Herstellers.

Quelle: AVM

Bildquelle: df-avm-logo: AVM

fritzbox68505G_: AVM GmbH