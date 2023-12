Erste 5G Live-TV-Produktion im SWR

Ein selbst betriebenes 5G-Netz ist in einer live übertragenen SWR-Fernsehshow im Schwarzwald reibungslos integriert worden: Ein stabiles Bild mit garantierter hoher Datenrate gelang ohne Unterbrechung.

Stuttgart. Anfang Dezember 2023 war es für das 5G-Campusnetz-Team des SWR so weit: Zum ersten Mal ist ein vom SWR und dessen Partner Smart Mobile Labs (SML) selbst betriebenes 5G-Netz in einer live übertragenen Fernsehshow zum Einsatz gekommen. Der Anlass: die Sendung „Weihnachtsmarkt live – Freude auf die Adventszeit“ aus der Ravennaschlucht im Schwarzwald bei Freiburg.

Große Herausforderung aufgrund topographischer Eigenschaft

Die Ravennaschlucht stellt aufgrund ihrer topographischen Eigenschaften – enger Raum, steiles Gelände – und der fehlenden Mobilfunkabdeckung für Produktionsmittel und Teamkommunikation eine große Herausforderung bei TV-Produktionen dar. Sie bot jedoch damit ein perfektes Szenario für die Verwendung einer vom SWR betriebenen, nicht-öffentlichen 5G-Mobilfunkzelle. Das bedeutet, dass die öffentlichen Netze der deutschen Mobilfunkbetreiber nicht genutzt werden.

Trotz schwieriger Wetterverhältnisse gelang es, das selbst betriebene 5G-Netz in die klassische TV-Produktion zu integrieren. Die über 5G angebundene Kamera lieferte verlässlich über die gesamte Produktionstrecke ein stabiles Bild mit garantierter hoher Datenrate ohne jegliche Unterbrechung. Die Integration in die standardmäßige Produktionsumgebung gelang nahtlos. Dies wurde durch den Einsatz von Smartphone-Apps unterstützt, die den Schnitt diverser Videofeeds und Feedbacks innerhalb der 5G-Mobilfunkzelle in Echtzeit erlauben.

Einsatz von 5G-Campusnetz verspricht Flexibilität und Kostenreduktion

Der erfolgreiche Einsatz eines 5G-Campusnetzes bei einer Live-TV-Produktion markiert einen wichtigen Meilenstein, der die Tür zu zukünftigen Anwendungen dieser neuen innovativen Technologie weit öffnet.

Der SWR verspricht sich von der Verwendung von 5G-Technologie mehr Flexibilität, vor allem aber auch reduzierte Kosten, da im Idealfall auf massentaugliche Technologie zurückgegriffen werden kann und keine spezielle Ausrüstung für die Erstellung von Beiträgen mehr nötig ist.