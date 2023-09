METZ blue 42MOD9001: Neuer OLED mit Google TV

Anzeige

Auf der IFA hat Metz die diesjährigen Modelle seiner smarten METZ blue 4K UHD-OLED-TVs mit Google TV vorgestellt. Mit der neuen MOD9001-Familie bringt METZ blue nun erstmals auch ein Gerät in 42 Zoll heraus und schließt damit eine wichtige Lücke im Markt für hochwertige OLED-Fernseher.

Auf der IFA hat Metz die neuesten Modelle seiner smarten UHD-OLEDs der jungen Marke METZ blue vorgestellt. Neben dem klassischen 55‘‘ / 139 cm Format kommt die neue Produktfamilie MOD9001 nun auch mit kompakten 42“ / 106 cm Bildschirmdiagonale zum Kunden. Damit schließt METZ blue eine wichtige Lücke im Markt hochwertiger OLED-TVs.

Lebensechte Farben, perfektes Schwarz

Das 120-Hz-Panel in OLED-Bildtechnologie mit Ultra HD-Auflösung steuert über 8 Millionen Bildpunkte einzeln an. Dabei werden mit HDR10, HDR 10+, HLG und Dolby Vision IQ® alle gängigen HDR-Formate unterstützt. So bieten sie Fernsehen in lebensechten Farben mit perfektem Schwarz und satten Kontrasten.

Soundstarke Unterhaltung

Trotz seines schlanken Designs steht klangseitig ein 2-Wege Stereo-Bassreflexsystem mit integriertem Subwoofer bereit, das von zwei zusätzlichen Effekt-Lautsprechern unterstützt wird. Damit ermöglicht der MOD9001 auch im kompakten 42-Zoll-Format ein fulminantes Sounderlebnis der Extraklasse. Über den optischen S/PDIF-Anschluss lässt sich eine entsprechende Soundbar auch mit Raumklang in Dolby Atmos™ versorgen. Ein edler Aluminium-Drehfuß unterstreicht die außergewöhnliche Ausstattung dieses hochwertigen OLED-Fernsehers.

Einfach smarter Fernsehen

Über seinen integrierten Triple-Tuner empfängt der MOD9001 klassisches Fernsehen über Satellit, Kabel und Antenne. Darüber hinaus sorgt Google TV® für grenzenloses Smart TV-Vergnügen mit benutzerfreundlicher Oberfläche, personalisierten Empfehlungen und bequemer Sprachsteuerung über den integrierten Google Assistant. Die neuen METZ blue MOD9001 OLED-TVs werden in Kürze in den Bildschirmgrößen 42 und 55 Zoll ab 1199 Euro UVP erhältlich sein.

