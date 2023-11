Mit DVB-I-Feature: HbbTV aktualisiert Operator-App-Spezifikation

Mit den neuesten Spezifikationen halten auch DVB-I-Features Einzug in die HbbTV-Operator-App, die in absehbarer Zeit von Nutzen sein können, wie das Beispiel Italien zeigt.

Die HbbTV Association hat eine aktualisierte Version der HbbTV-Operator-Application-Spezifikation veröffentlicht. Wenn eine Vereinbarung zwischen Plattformbetreiber und Smart-TV-Hersteller besteht, agiert die HbbTV OpApp wie eine virtuelle Set-Top-Box im Fernseher und ermöglicht es dem Betreiber, herstellerübergreifend eine einheitliche Benutzeroberfläche unter seiner Marke anzubieten. Beim Einschalten erscheint das TV-Gerät im „Look and Feel“ des Betreibers mit der gesamten Bandbreite an Diensten.

Die HbbTV Association ist eine weltweite Initiative zur Förderung offener Standards für die Verbreitung interaktiver TV-Dienste über Rundfunk- und Breitbandnetze für Smart-TVs und Set-Top-Boxen. © hbbtv.org

Verbesserte Einbindung von DVB-I-Sendern in neuer Version der HbbTV Operator Appplication

Die neue Version verbessert die Einbindung IP-basierter linearer Sender in Operator Applications einschließlich der Möglichkeit, reguläre interaktive HbbTV-Anwendungen („Rote Taste„) neben IP-basierten linearen Sendern und vom Betreiber verwalteten Bereichen der Benutzeroberfläche darzustellen. Dies ermöglicht ein konsistentes und nahtloses Zuschauererlebnis bei Broadcast- und IP-Sendern.

Die aktualisierte Spezifikation ermöglicht es einer Operator Application auch, das Streaming und die Darstellung einer Reihe IP-basierter linearer Sender zu verwalten, die aus einer DVB-I-Serviceliste oder einer gleichwertigen Liste stammen, was flexibles Streaming-Angebote und schnelles Zapping durch die Sender ermöglicht.

Eine wichtige Antriebskraft hinter vielen dieser neuen Funktionen sind die Anforderungen britischer Rundfunkanstalten und TV-Gerätehersteller, die 2024 gemeinsam die neue hybride TV-Plattform Freely in Großbritannien einführen, was die Bedeutung der aktualisierten Spezifikation für die Marktteilnehmer unterstreicht. Freely wird wahrscheinlich die erste Anwendung sein, die die neue Version verwendet.

Mediaset strahlt erste Programme via DVB-I aus

Der in Zusammenhang seiner Besitzverhältnisse in Händen der Berlusconi-Familie und mit der Beteiligung seines Mutteskonzerns MFE an ProSiebenSat.1 kritisch beäugte Medienkonzern Mediaset hat in Italien übrigens kürzlich damit begonnen vier Sender über DVB-I in Full-HD Bildqualität auszustrahlen. Namentlich handelt es sich hierbei um Italia 1, Rete 4, Canale 5 und 20. Weitere Kanäle sollen noch folgen, als auch Support für Dolby Audio.

Weiere Informationen über den neuen Überstragungsstandard finden sich in dieser DIGITAL FERNSEHEN-Übersicht und auf der internationalen Homepage der Organisation.