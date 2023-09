DVB-I Pilot schreitet voran: Alle Details zur neuen Phase

Anzeige

Bereits im Juli wurde der Start von Phase 2 des Pilotprojekts DVB-I verkündet. Jetzt hat die Bayerische Medien Technik GmbH noch einmal alle Details mitgeteilt.

Der DVB-I Pilot Deutschland wurde 2022 gestartet. Bis März 2023 lief die Testphase 1, die erfolgreich abgeschlossen worden sein soll. Das Ergebnis des Projekts wird mit dem IBC Special Award 2023 for Innovation am 17. September in Amsterdam gewürdigt werden, teilte die Bayerische Medien Technik GmbH am Dienstag mit. Zu diesem Anlass soll das Projekt dann auch in Phase Zwei starten.

Umstellung auf internetbasiertes Fernsehen

Fergal Ringrose, Vorsitzender der Jury der ICB Innovation Awards, wird dazu zitiert: „Die verschiedenen Akteure in Deutschland haben sich für dieses ehrgeizige Pilotprojekt entschieden, um DVB-I als potenzielle Lösung zu testen und sich auf die künftige Umstellung auf eine rein internetbasierte Verbreitung von Fernsehprogrammen vorzubereiten. Nicht zuletzt dank des deutschen DVB-I-Pilotprojekts hat der DVB-I-Standard in den letzten Monaten enorme Fortschritte gemacht und die Möglichkeit für einen offenen und horizontalen TV-Markt im Zuge der digitalen Transformation geschaffen.“

DVB-I Pilot Deutschland: Darum geht es in Phase 2

Phase 2 des DVB-I-Projekts soll nun die Grundlagen für eine Markteinführung in Deutschland schaffen. Als Schwerpunkte der Phase listet die Bayerische Medien Technik folgende Punkte auf:

Die Definition für eine technisch-organisatorische Instanz zur zentralen Bereitstellung einer Serviceliste in Deutschland

Die Umsetzung der Public Value-Empfehlung der deutschen Landesmedienanstalten sowie eine serverseitige Regionalisierung anhand der Postleitzahlen der Verbreitungsgebiete

Die Erweiterung von DRM- und Subscription-Diensten, um Geschäftsmodelle für private TV-Anbieter zu ermöglichen

Die Umsetzung von Addressable TV-Technologien zum Ausspielen individueller Inhalte via Streaming Die Entwicklung von Strategien für DVB-I Clients als Apps für Smart TVs, Set-top-Boxen, Streaming-Sticks und Mobile Devices

Die Evaluierung neuer Use Cases zu Playlisten, Pop-up-Kanälen, Mediatheken-Deeplinks in Content Guides

Die Untersuchung möglicher Konzepte für Reichweitenmessung und Personalisierung

Markteinführung von DVB-I in Planung

Dabei soll die Phase ein stabiles Testszenario für Gerätehersteller und Softwareunternehmen schaffen, erklärt das Unternehmen. Für Hersteller soll die Phase ermöglichen, ihre Produktentwicklung in einem realistischen Umfeld zu testen und die Marktreife mitzugestalten. Parallel dazu werde eine Roadmap für eine Markteinführung entwickelt, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung.

