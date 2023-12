XGIMI-Projektoren jetzt im Rabatt, nur noch für kurze Zeit

XGIMI bietet exklusive Rabatte bei Amazon, Media Markt und noch weiteren Händlern für fast alle hauseigenen Heimkino-Projektoren.

Hersteller XGIMI hat ein Extra-Angebot für den Weihnachtseinkauf zusammengeschnürt. Hauseigene Heimkino-Projektoren wie das Elfin-Modell, der Horizon Pro oder der Horizon Ultra sind aktuell deutlich preisreduziert. Doch Obacht: Die Aktion gilt nur noch bis zum 19. Dezember. Die Rabatte gibt es exklusiv bei ausgewählten Händlern wie Amazon, Media Markt, Saturn, Otto.de und Visunext.de.

Für Welche XGIMI-Geräte gilt der Rabatt?

Solange die Rabatt-Aktion noch läuft, kostet beispielsweise der XGIMI-Elfin statt den üblichen 649 Euro nun 399 Euro. Auch der Horizon Pro, der bei DIGITAL FERNSEHEN bereits vorgestellt wurde, ist derzeit für 1.399 Euro statt 1.699 Euro erhältlich. Ebenso rabattiert sind der Horizon Ultra und das Horizon-Standardmodell. Käufer eines Horizon Pro sowie eines Horizon Ultra erhalten zudem bis zum 19. Dezember einen TV-Stick kostenlos als Zubehör dazu.

Heim-Projektor XGIMI Horizon Pro ©XGIMI – Der Horizon Pro gehört laut XGIMI zu den besonders leistungsstarken Heimprojektoren

Auch für portable Projektoren bietet XGIMI Preisreduzierungen an. So kostet der MoGo 2 derzeit 299 Euro statt 399 Euro und der MoGo 2 Pro 509 Euro statt 599 Euro. Für beide MoGo-Produkte gilt im Aktionszeitraum außerdem ein Nachlass auf den Multi-Angle-Stand (Multi-Winkel-Ständer) von 23 Prozent. In dieser Zeit kann der ebenfalls portable Halo+-Projektor für 699 Euro statt 849 Euro erworben werden.

Alle rabattierten Preise von XGIMI-Projektoren im Überlick (bis 19. Dezember):

Elfin: 399 Euro (statt 699 Euro)

Halo+: 699 Euro (statt 849 Euro)

Horizon: 799 Euro (statt 1.099 Euro)

Horizon Pro: 1.399 Euro mit kostenlosem TV-Stick (statt 1.699 Euro)

Horizon Ultra: 1.799 Euro mit kostenlosem TV-Stick (statt 1.899 Euro)

MoGo 2: 299 Euro mit 23 Prozent Rabatt auf Multi-Angle-Stand (statt 399 Euro)

Mogo 2 Pro: 509 Euro mit 23 Prozent Rabatt auf Multi-Angle-Stand (statt 599 Euro)

Quelle: XGIMI