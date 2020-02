Crime + Investigation: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Heute wird’s spannend: DIGITAL FERNSEHEN stellt Ihnen in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Crime-Doku-Sender „Crime + Investigation“ vor.

Steckbrief

Name: Crime + Investigation

Sparte: Dokusender

Senderstart: 29. Juni 2019

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Crime + Investigation ist ein von The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt True-Crime-Dokus. Dadurch, dass einfach nur A&E als Sender ersetzt wurde, ist Crime + Investigation trotz sein jungen Alters schon über alle großen Plattformen problemlos zu bekommen.

Wie gewohnt, kommt ein Großteil der gezeigten Sendungen aus den USA, beispielsweise „Live PD – Police Patrol“, die auch zahlreiche Stunden im Programm füllen. Wer allergisch auf rübergesprochende Synchros reagiert, bei denen man noch viel vom Originalton hört, wird hier nicht glücklich werden. Gelegentlich ist mit „Protokolle des Bösen“ allerdings auch mal eine deutsche Krimiserie dazwischen.

Der namensgebenden Programmfarbe bleibt man überwiegend treu, zwischendrin mischt sich auch mal eine anspruchsvollere Sendung wie „Leah Remini: Ein Leben nach Scientology“ in den Fernsehtag. Nur wenig, was gesendet wird, ist älter als vier Jahre.

Auf Facebook ist man in erster Linie unterwegs, um auf die eigenen Programmhighlights hinzuweisen. Die Webseite bietet neben einem Blog, einen unbebilderten TV-Guide mit Benachrichtigungsfunktion und eine Übersicht über alle Sendungen des Kanals. Beim Blick auf die Empfangsmöglichkeiten fällt auf, dass die Webseite des Vorgängersenders umgebaut wurde, hier ist noch von A&E die Rede. Auch führt mal ein Link bei der Sendungsübersicht ins Leere, hat ein ein altes Seitentemplate oder gibt eine Fehlermeldung aus. Einen Bogen sollte man um den Reiter Spiele machen: Hier geht es ausschließlich darum die Besucher in Free2Play-Games zu locken und mit dem Werben neuer Mitglieder Geld zu machen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Crime + Investigation

05:00 – Forensik – Der Schlüssel zur Wahrheit

05:50 – Forensik – Der Schlüssel zur Wahrheit

06:40 – Forensik – Der Schlüssel zur Wahrheit

07:30 – Bizarre Murders

08:00 – The First 48 – Mord in Atlanta

08:45 – The First 48 – Mord in Atlanta

09:35 – The First 48 – Mord in Atlanta

10:20 – The First 48 – Mord in Atlanta

11:05 – Live PD – Police Patrol

11:25 – Live PD – Police Patrol

11:50 – Live PD – Police Patrol

12:15 – Forensik – Der Schlüssel zur Wahrheit

13:00 – Forensik – Der Schlüssel zur Wahrheit

13:50 – Forensik – Der Schlüssel zur Wahrheit

14:40 – Forensik – Der Schlüssel zur Wahrheit

15:30 – Bizarre Murders

16:00 – Auf Entzug – Zurück ins Leben

16:45 – Auf Entzug – Zurück ins Leben

17:30 – 60 Days In – Undercover im Knast

18:20 – 60 Days In – Undercover im Knast

19:05 – Live PD – Police Patrol

19:25 – Live PD – Police Patrol

19:50 – Live PD – Police Patrol

20:15 – Der Kingston Clan – Flucht aus der Polygamie

21:00 – Der Kingston Clan – Flucht aus der Polygamie

21:50 – Leah Remini: Ein Leben nach Scientology

22:40 – Leah Remini: Ein Leben nach Scientology

23:30 – Bizarre Murders

00:00 – Auf Entzug – Zurück ins Leben

00:45 – Auf Entzug – Zurück ins Leben

01:30 – 60 Days In – Undercover im Knast

02:20 – 60 Days In – Undercover im Knast

03:05 – Live PD – Police Patrol

03:25 – Live PD – Police Patrol

03:50 – Live PD – Police Patrol

04:15 – Der Kingston Clan – Flucht aus der Polygamie

Empfang

Webseite: crimeandinvestigation.de

Satellit: Sky (SD)

Kabel: u.a. Vodafone (HD), Unitymedia (HD), Kabelkiosk (SD)

IPTV: 1&1 (SD), Telekom (HD), Vodafone (HD)

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.