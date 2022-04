MTV Germany: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „MTV Germany“ vor.

Steckbrief

Name: MTV Germany

Sparte: Musiksender

Senderstart: 7. März 1997

Sendezeit: 0-24 Uhr (Teleshopping von 1-4 Uhr)

Ausstrahlungsformat: SD & HD

MTV Germany ist ein von der VIMN Germany GmbH betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt auf Musikvideos und Reality Soaps aus Kategorie „Trash TV“.

Den Weg, den MTV in Deutschland zurückgelegt hat, kann man nicht gerade als „Straight forward“ bezeichnen. Im Jahr 1997 ist „MTV Germany“ als vierstündiges Fenster auf MTV Europe gestartet und im Laufe der folgenden Jahre zum 24-Stunden-Programm mit zahlreichen moderierten Sendungen erwachsen. In den frühen 2000ern stand das „M“ dann nicht mehr für Musik, sondern für „Jugend“ und das Tagesprogramm bestand fast nur noch aus amerikanischen Reality Soaps, wohingegen man für Musik Nachtschwärmer sein musste. Ende der 2000er wurden vorerst die letzten moderierten Sendungen eingestellt. Zum 1.1.2011 verabschiedete sich der Sender ins Pay-TV und damit von einem Großteil der eigenen Zuschauer (DIGITAL FERNSEHEN führte zum geplanten Wechsel von MTV ins Pay-TV ein Interview).

Die Strategie wollte nie so recht aufgehen und so ploppte am 3. März 2017 ein kostenloser Livestream des Senders über die eigene Webseite auf. Seit dem 4. Dezember 2017 um 13 Uhr ist MTV Germany wieder im Free-TV zurück und wir haben den Sender in seiner heutigen Version vor uns.

Was gibt’s zu sehen?

Das Programm ist grob in drei Bereiche unterteilt. Von nachts/morgens um 4 Uhr bis 20 Uhr am frühen Abend laufen Musikvideos, die in verschiedene Formate gepackt sind, z.B. Streaming Charts, Single Charts oder 3 in 1 (drei Videos von einem Künstler am Stück).

Das Abendprogramm am 20 Uhr zeigt Spongebob Schwammkopf, Trash TV aus der „Shore“-Reihe (Reality, Jersey, Floribama etc.), Teen Moom und weitere Kostbarkeiten. In der Nacht läuft zwischen 1 und 4 Uhr immer Mediashop.

MTV Germany wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost, im IPTV bei 1&1, Vodafone und der Telekom, bei Waipu und Zattoo, sowie im Livestream verbreitet. Die HD-Auflösung ist stets hinter der HD-Plus-Paywall.

Die Webseite bietet Programmguide, Infos zu den Sendungen und Empfangsmöglichkeiten. Zusätzliche gibt es eine umfangreiche Mediathek für die Trash-TV-Sendungen. Die Social-Media-Auftritte sind stark ausgebaut. Facebook ist das komplette Entertainment-Programm. Youtube eine Mediathek, Twitter eine bunte Mischung mit Programmhinweisen und Instagram für Reality-TV-Clips.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei MTV Germany

06:00 – MTV Early Bird Breakfast Club

07:00 – MTV Breakfast Club

10:00 – MTV Hits

13:00 – MTV Most Wanted – Streaming Charts

15:00 – 3 from 1

15:15 – MTV Back for good

17:00 – MTV Yearbook

18:00 – MTV Most Wanted – Single Charts

19:00 – 3 from 1

19:15 – MTV’s Hot 10

20:00 – SpongeBob Schwammkopf

20:30 – SpongeBob Schwammkopf

21:00 – Are You the One?

22:15 – Reality Shore – Der Talk

23:05 – Geordie Shore

00:00 – Reality Shore

00:50 – MTV Approved: R’n’B

01:00 – MediaShop

02:00 – MediaShop

03:00 – MediaShop

04:00 – Night Videos

Empfang

Webseite: mtv.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone

Sonstige: Waipu, Zattoo

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.

PS. Falls sich jemand von VIMN findet, der/die mit uns darüber sprechen möchte, warum es in Deutschland so schwierig ist die MTV-Pay-TV-Sender zu empfangen/zu vertreiben, darf sich natürlich auch gerne bei uns melden.