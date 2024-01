Sicher unterwegs im Internet: Darauf kommt es beim Passwort an

Wie erstellt man ein wirklich sicheres Passwort? Diese Frage stellen sich Menschen jeglichen Alters regelmäßig. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob es sich dabei um ein Passwort für den privaten Gebrauch oder fürs geschäftliche Umfeld handelt. Denn sichere Passwörter sind sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext absolut essenziell.

In einer Welt, in welcher die Digitalisierung von Lebensbereichen eine immer größere Rolle spielt, begleiten uns Passwörter im Alltag auf Schritt und Tritt. Sei es beim Zugriff auf das E-Mail-Konto, beim Entsperren des Smartphone-Displays oder beim Online-Banking. Doch selbst das beste Passwort gewährleistet keine 100-prozentige Sicherheit. Allerdings kann man möglichst komplexe Passwörter auswählen, um es Angreifern so schwer wie möglich zu machen. Die folgenden Tipps und Hinweise sollen dabei helfen sichere Passwörter zu erstellen, um das Fischen nach Passwörtern zu verhindern.

Temporäre Mail-Adressen könnten eine Option sein

Manchmal möchte man ein Angebot im Internet nutzen, kann aber nicht mit Sicherheit sagen, dass der Anbieter auch tatsächlich vertrauenswürdig ist. Für diesen Zweck sind temporäre Mail-Adressen eine gute Lösung, denn damit geht man gewiss keinerlei Risiko ein. Im Internet findet man diverse Seiten, auf denen man sich eine solche Mail-Adresse in nur wenigen Schritten ganz unkompliziert beschaffen kann. Wer keine anonymen Mail-Adressen einrichten möchte, kann auch auf verschiedene Mail-Adressen setzen. Einige davon reserviert man sich für sensiblere Transaktionen, wie etwa das Online-Banking.

Sichere Passwörter sind das A und O

Regelmäßig werden Untersuchungen bezüglich sicherer Passwörter durchgeführt. Die Ergebnisse sind aber jedes Mal ziemlich erschreckend, denn die meisten Kennwörter sind überhaupt nicht schwer zu knacken. Immer noch entscheiden sich viele Internetnutzer für ganz einfache Zahlenfolgen, die für geübte Hacker im Bruchteil einer Sekunde geknackt werden können. So war das beliebteste Passwort 2023 in Deutschland beispielsweise „123456789“.

Wenn man bei den Passwörtern nicht kreativ genug ist, dann haben Bösewichte tatsächlich leichtes Spiel und können allerhand Unheil anrichten. Deshalb sollte es selbstverständlich sein, dass man sich bei den Passwörtern möglichst viel Mühe gibt. Am besten fährt man mit einem gut einzuprägenden Satz, von dem dann die ersten Buchstaben jedes Wortes das neue Passwort bilden. Wenn der Satz dann noch aus Groß- und Kleinbuchstaben besteht und auch noch Sonderzeichen enthält, ist man auf der sicheren Seite. Bei solchen Passwörtern ist es nahezu unmöglich, diese zu erraten, selbst bei großen Anstrengungen.

Passwörter sollten regelmäßig geändert werden

Viele Internetnutzer schreckt schon allein der Gedanke ab, unzählige verschiedene Passwörter einzurichten. Wenn man diese dann auch noch in regelmäßigen Abständen wechseln soll, kann das durchaus überfordern. Möchte man sein Risiko aber so gering wie möglich halten, sollte man diesen Aufwand auf keinen Fall scheuen. Ansonsten ist es nicht abwegig, dass Hacker an alle Passwörter gelangen, wenn sie erst einmal eines davon geknackt haben. Um das zu verhindern, sollten sich die neuen Passwörter auch deutlich von den alten unterscheiden und nicht nur leicht abgeändert werden. Grundsätzlich wird empfohlen, dass man mindestens einmal jährlich alle Passwörter abändert.

Eine Passwortverwaltung ist eine gute Idee

Wer viele Passwörter zu verwalten hat, tut gut daran, sich für eine Passwortverwaltung zu entscheiden. Es handelt sich dabei um eine Datenbank, in welcher jegliche Passwörter und Zugänge verschlüsselt hinterlegt sind, sodass kein unbefugter Zugriff möglich ist. Dafür würde man nämlich ein persönliches Generalpasswort benötigen, das nur dem Eigentümer bekannt ist. Damit das Höchstmaß an Sicherheit aber auch tatsächlich gewährleistet ist, muss das Master-Passwort extrem sicher sein, dafür muss man sich aber auch nur ein einziges merken. Ein Passwort-Manager hat noch einen weiteren Vorteil, denn er generiert auch selbst sichere Passwörter für andere Konten.