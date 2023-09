Prime Video ab 2024 mit Werbung

Anzeige

Amazon Prime Video will ab 2024 Werbung zeigen. Wer darauf keine Lust hat, muss tiefer in die Tasche greifen.

Inzwischen ist es keine Seltenheit mehr, dass Streaming-Anbieter verstärkt auf Werbung zurückgreifen, um Ausgaben auszugleichen, und sich damit wieder dem früheren linearen Fernseherlebnis annähern. Wer die Inhalte ohne Werbung sehen möchte, muss in der Regel auf ein höherpreisiges Abo zurückgreifen. Nun will auch Amazon Prime Video mit einem solchen Modell nachziehen, wie man übereinstimmenden Branchenberichten und einer offiziellen Erklärung des Versandhändlers entnehmen kann.

Amazon Prime Video auch in Deutschland mit Werbung

Wie Amazon jüngst meldete, wird Prime Video ab Anfang 2024 in den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada begrenzt Werbung beim Streamen einführen. Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und Australien sollen später im Jahr hinzukommen. Ein konkreter Starttermin ist aktuell noch nicht bekannt. Der Umfang der Werbung soll dabei unter dem von anderen Streaming-Anbietern oder dem linearen TV liegen, betont Amazon in seiner Ankündigung.

Aufpreis für werbefreie Variante kommt

Der aktuelle Preis für eine Prime-Mitgliedschaft soll sich derweil nicht ändern. Wer keine Lust auf Werbung beim Streamen hat, soll jedoch laut Amazon zusätzlich 2,99 Dollar im Monat zahlen müssen. Bislang bezieht sich diese Angabe nur auf den US-amerikanischen Markt. Man kann jedoch spekulieren, dass auch hierzulande also ein Aufpreis fällig wird. Nähere Details will die Plattform zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. Einige Wochen vor Einführung der Werbung sollen alle Abonnenten per Mail mit allen weiteren Informationen benachrichtigt werden.

Quelle: Amazon

