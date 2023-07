Bruce Lee: 50. Todestag – hier gibt es seine Filme zu sehen

Anzeige

Der Todestag von Kampfkunst-Visionär und Actionstar Bruce Lee hat sich Kürzlich zum 50. mal gejährt. Sein Stil hat das Action-Kino nachhaltig geprägt – obwohl Lee aufgrund seines frühen Todes nur wenige Filme hinterließ. Hier gibt es die Eastern-Klassiker zu sehen.

Endlos oft kopiert, sicherlich niemals erreicht – und beispiellos in seinem Einfluss auf das Action-Kino: Lee Jun-Fan, der in der westlichen Welt nur unter seinem Leinwand-Pseudonym Bruce Lee bekannt ist, wurde nur 32 Jahre alt und drückte dem Prügelfilm-Genre mit nur einer Hand voll mittelmäßig budgetierter Filme dennoch einen unvergleichlichen Stempel auf.

Eastern-Flicks mit reisserischen Titeln wie „Todesgrüße aus Shanghai“ oder „Der Mann mit der Todeskralle“ lösten einen weltweiten Hype um chinesische Kampfkunst aus und machten den Halbamerikaner Lee zum kulturellen Top-Export der im Freihafen Hongkong ansässigen China-Filmindustrie.

Bruce Lee: Der Mann, der Chuck Norris erfand

Weg mit den historischen Clownskostümen der Ching-Dynastie – Bruce Lee kloppte seine Gegner lieber in zeitgenössischen Settings aus dem Weg und bereitete dabei nicht zuletzt den Weg für spätere Granden des Kampfkunst-Kinos wie Chuck Norris. Letzterem riss Lee in „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ die Brusthaare ab, bevor er den damals noch bartlosen Texas Ranger in Spe im Staub des römischen Kolosseums zu Tode trat.

Um den frühen Tod des gnadenlos durchtrainierten Kampfkünstlers ranken sich zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien – selbst 50 Jahre nach dem Ableben von Lee Xiaolong, was so viel wie „kleiner Drache“ bedeutet. Waren es Drogen, oder gar Mord? Wir werden es wohl niemals herausfinden. Was wir allerdings tun können, ist die grobkörnigen und für seine Zeit ordentlich brutalen filmischen Hinterlassenschaften von Bruce Lee noch einmal Revue passieren zu lassen. Das geht an den folgenden Anlaufstellen.

Bruce Lee Filme streamen: Hier gibt es die Kult-Streifen zu sehen

Der Mann mit der Todeskralle

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Inklusive im Cinema-Paket von Sky und Wow

enthalten im Channel Filmlegenden bei Amazon Prime Video (kostenlose Testphase)

Todesgrüße aus Shanghai

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Inklusive im Cinema-Paket von Sky und Wow

enthalten im Channel Filmlegenden bei Amazon Prime Video (kostenlose Testphase)

Die Todeskralle schlägt wieder zu

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Inklusive im Cinema-Paket von Sky und Wow

enthalten im Channel Filmlegenden bei Amazon Prime Video (kostenlose Testphase)

Die Todesfaust des Cheng Li

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Inklusive im Cinema-Paket von Sky und Wow

enthalten im Channel Filmlegenden bei Amazon Prime Video (kostenlose Testphase)

