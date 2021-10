DAB Plus: SWR verbessert Empfang weiträumig

Anzeige

Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB Plus in Rheinland-Pfalz weiter aus.

Durch die Inbetriebnahme des Standortes Ahrweiler Schöneberg am Mittwoch, 20. Oktober 2021, verbessert sich die DAB Plus Versorgung im gesamten Kreis Ahrweiler (Altenahr, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig, Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen), in der Westhälfte vom Kreis Mayen-Koblenz sowie in östlichen Randgebieten des Vulkaneifelkreises (Kelberg) im Frequenzblock (Kanal) 11A. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB Plus Ensemble „SWR Rheinland-Pfalz“ folgende Programme zu empfangen: SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR2, SWR3, SWR4 Rheinland-Pfalz (SWR4 Kaiserslautern, SWR4 Koblenz, SWR4 Ludwigshafen, SWR4 Mainz und SWR4 Trier), SWR Aktuell und DASDING.

Zusätzlich werden im Ensemble SWR Rheinland-Pfalz die Programme bigFM WorldBeats, RPR1 DasOriginal und Rockland Radio übertragen

DAB Plus steht für „Digital Audio Broadcasting“, die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB Plus bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.

