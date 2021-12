HSV gegen Schalke heute live im Free-TV

Anzeige

Der HSV und Schalke kämpfen beide um die Rückkehr in die 1. Liga – und treffen heute zum Traditions-Gipfel aufeinander. Die Partie ist am heutigen Samstag live im Free-TV zu sehen. Wer das Spiel in UHD sehen möchte, braucht indes ein Pay-TV-Abo.

Zwei Mannschaften, die man eigentlich aus der Stammgarnitur der 1. Bundesliga kennt sind tief gefallen: Der ehemalige Bundesliga-Dino vom Hamburger SV und der Ruhrpott-Kultverein Schalke 04 sind nur noch zweitklassig. Um wieder in angestammte Liga-Gefilde vorzudringen, müssen die direkten Konkurrenten um den Aufstieg aber erstmal kaltgestellt werden.

Während der HSV sich derzeit mit 29 Punkten auf dem Relegationsplatz der 2. Bundesliga befindet, sind die Knappen aus Gelsenkirchen den Hansestädtern punktgleich knapp auf den Fersen. Lediglich zwei Treffer in der Tordifferenz machen gerade den Unterschied aus. Im Kampf um die zwei direkten Aufstiegsplätze müssen sowohl der Hamburger SV als auch die Königsblauen weiterhin jeden Punkt mitnehmen – schließlich ist der Hamburger Kiezclub St. Pauli mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz bereits in einer ausgezeichneten Position.

Sport1 zeigt heute HSV gegen Schalke im Free-TV

Wer den Zweitliga-Kracher zwischen den Traditionsclubs HSV und Schalke 04 am heutigen Samstag (18. Dezember) live sehen will, braucht kein Pay-TV-Abonnement: Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Partie live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Das Topspiel der 2. Bundesliga wird heute um 20.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen.

UHD-Übertragung bei Sky

In UHD-Qualität gibt es das Spiel heute allerdings nur bei Sky zu sehen, wo stets alle Spiele der 2. Bundesliga laufen. Zur Feier der kitzligen Tabellenkonstellation und der altehrwürdigen Kontrahenten gibt es die Begegnung beim Pay-TV-Anbieter für Kunden mit den entsprechenden Buchungsoptionen und passender Empfangs-Hardware auch in UHD zu sehen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.