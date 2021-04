LG OLED-TVs stark reduziert – mehr als 50 Prozent Rabatt

Anzeige

Der Versandhändler Otto bietet gerade OLED-Geräte des Top-Herstellers LG zu günstigen Preisen an: Von 48 bis zu riesigen 77 Zoll Bildschirmdiagonale – und mit Rabatten bis über 50 Prozent.

Wer schon länger mit der überlegenen OLED-Bildschirmtechnologie geliebäugelt hat, aber beim Blick auf den Kontostand schnell wieder Frieden mit seinem alten LCD-TV geschlossen hat, bekommt jetzt die Chance, vielleicht doch endlich aufrüsten zu können:

Beim Online-Versandhandel von Otto gibt es derzeit ordentliche Rabatte auf LG OLED-TVs in diversen Größen – mit einem Aktionspreis von 1.269 ist der 48-Zoller LG OLED48CX9LB als eines der günstigesten Angebote rund 30 Prozent reduziert. Zudem bietet Otto unterschiedliche Finanzierungsmodelle an: Neben einer Zahlpause von 100 Tagen kann bei einem Finanzierungszeitraum von 12 Monaten ein Gerät ohne Aufpreis in Raten gezahlt werden.

LG OLED48CX9LB – Testurteil: „ausgezeichnet“

Testurteil von Digital Tested vom 16.10.2020, Ausgabe 2/2020, Seite 32-34: „ausgezeichnet“ (91%)

Der LG OLED48CX9LB erzielt im Einzeltest des Magazins „Digital Tested“ das Gesamtergebnis „ausgezeichnet“. Das hervorragende Bild glänzt mit hoher Auflösung, starken Kontrasten, „exzellenter“ Ausleuchtung und einem stabilen Blickwinkel. Die Ausstattung umfasst u. a. diverse Anschlüsse, viele Streaming-Apps sowie Dolby Vision und Dolby Atmos (= Technologien zu Bild- und Klangoptimierung). Außerdem arbeitet der Fernseher schnell und zuverlässig. Das Gerät ist auch als Gaming-Monitor top. Die Tester vergeben die Auszeichnungen „Highlight“ und „Gaming-Tipp“.

121 cm (48″), 4K Ultra HD, Flat-LED-TV

Smart TV, webOS, USB-Recording, HbbTV, Screen Mirroring, Netflix, HEVC (H265) Decoder

Integrierter Twin Triple Tuner (DVB-T2 HD/S2/C)

WLAN, Bluetooth, DLNA, 4x HDMI, 3x USB, CI+ Modul-Schacht

Preis LG OLED48CX9LB: 1.269 Euro statt 1.799 Euro – 29 Prozent Rabatt

LG OLED65BX9LB – Stiftung Warentest: „sehr gut“

165 cm (65”), 4K OLED TV

Smart TV (webOS 5.0) mit Google Assistant, Alexa und AirPlay 2, inkl. Magic Remote-Fernbedienung

Twin Triple-Tuner (2x DVB-T2/-C/S2), 4K OLED-Panel mit Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro, HLG)

2x HDMI 2.1 und 2x HDMI 2.0 (eARC auf HDMI 3), 3x USB, Bluetooth, WLAN

Intelligente Bildoptimierung des α7 Gen3 4K AI-Prozessor mit AI Picture und AI Brightness Control sowie AI Sound und Dolby Atmos®

Preis OLED65BX9LB: 1.599 statt 2.799 – 43 Prozent Rabatt

LG OLED77CX9LA – Testurteil „überragend“

Der LG OLED77CX9LA erzielt im Einzeltest des Magazins „video“ das Gesamtergebnis „überragend (92%)“.

195 cm (77”), 4K OLED TV

Smart TV (webOS 5.0) mit Google Assistant, Alexa und AirPlay 2, inkl. Magic Remote-Fernbedienung

Integrierter Twin Triple-Tuner (DVB-T2 /-C/S2), 4K OLED-Panel mit Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro, HLG)

HDMI 2.1, USB, Bluetooth, WLAN

Intelligente Bildoptimierung des α9 Gen3 4K AI-Prozessor mit AI Picture Pro und AI Brightness Control sowie AI Sound Pro und Dolby Atmos®

Preis LG OLED77CX9LA: 3.379 Euro statt 6.999 Euro – 52 Prozent Rabatt

Im Preisvergleich mit Amazon liegt Otto zwar nicht immer vorne, jedoch könnten die Zahlungsoptionen durchaus bei manchem das Zünglein an der Waage sein. Darüber hinaus fällt die ernüchternde Energie-Bilanz der TV-Geräte ins Auge, hier ist jedoch wichtig zu wissen, dass sich das entsprechende EU-Siegel erst im März grundlegend geändert hat: Eigentlich alle TV-Geräte im oberen Leistungsspektrum rangieren nun in der hochroten G-Klasse. Am Verbrauch der Geräte, die vorher deutlich schmeichelhaftere Verbrauchsklassen hatten, ändert sich dadurch natürlich nichts.