Samsung forscht: Kommt QNED nach QD-OLED?

Wie etnews.com aktuell berichtet, forscht Samsung nicht nur an einer Quantum-Dot-OLED-Displaylösung (ab Q1 2021), sondern auch an der Möglichkeit, winzige Blaulicht-LEDs in Kombination mit Quantum Dots als zukünftige TV-Technologie zu vermarkten (QNED: Quantum Dot und Nano LED).

Bereits mit Micro-LED gab Samsung einen Ausblick, wie Displays ohne einen typischen Flüssigkristallfilter gerfertigt werden können. Bisherige Micro-LED-Ansätze sind allerdings zu aufwändig in der Produktion und damit zu teuer (hohe sechsstellige oder gar siebenstellige Summen), da winzige Leuchtdioden in millionenfacher Ausführung ein pixelperfektes RGB-Subpixelraster formen müssen.

Mit QNED sinken die Produktionskosten durch den Einsatz von blauen Leuchtdioden als lichterzeugendes Element, doch die Produktionshürden, über Quantum Dots das Licht pixelperfekt in die korrekten RGB-Farbinformationen zu wandeln, sind nach wie vor hoch.

Ein möglicher Zwischenschritt, über etablierte LED-LCD-Technik und Top-Layer-Quantum-Dot-Filter die Bildqualität zu steigern, wurde vom Quantum-Dot-Hersteller Nanosys zwar vor einigen Jahren in Aussicht gestellt, aber scheinbar von Samsung verworfen. Statt der LCD-Technologie weiterhin die Treue zu halten, kündigte Samsung Display vor wenigen Wochen an, bis 2025 massiv in die Entwicklung von Next-Gen-Displays zu investieren, die eine pixelperfekte Lichtansteuerung ermöglichen sollen.

So soll bereits ab dem ersten Quartal 2021 mit 30000 Next-Gen-Panels pro Monat zu rechnen sein, hierbei sollen Blaulicht-OLEDs als lichterzeugendes Element in Kombination mit Quantum-Dots eingesetzt werden. Insider gehen davon aus, dass diese Displays als QD-Displays vermarktet werden und Samsung den OLED-Hinweis wie im aktuellen QLED-Fall (LCD wird nicht genannt) ausspart.

Sollte Samsung parallel an einer LED-QD-Lösung arbeiten, könnten QNED-Displays langfristig die QD-OLED-Displays beerben, wodurch sich die effektive HDR-Farblichtleistung und Lebensdauer in den nächsten Jahren Schritt für Schritt verbessern könnte.

Weitere Informationen zu Samsungs 2021er Quantum-Dot-OLEDs: https://www.nanosysinc.com/news/2019/10/10/samsung-invests-11-billion-in-quantum-dot-display-manufacturing