Sky-Bundesliga startet mit „mehr UHD als je zuvor“ und HDR

Anzeige

In seiner heutigen Pressekonferenz kündigte Pay-TV-Anbieter Sky viele Neuerungen an, die das Fußball-Erlebnis für Abonnenten versüßen sollen. Darunter ein neues Sky Q-Feature und mehr kristallklare UHD-Qualität auf den Bildschirmen.

Der Bundesliga-Start rückt in greifbare Nähe – und Sky verspricht den Fans, die wohl zum Großteil erstmal keine Stadionluft schnuppern dürfen, ein aufgerüstetes Fußballprogramm. Insbesondere die Ankündigung, dass pro Wochenende künftig zwei Partien der höchsten deutschen Spielklasse in UHD-Qualität zu sehen sein werden, sollte die Vorfreude auf den Saisonstart weiter in die Höhe treiben. Zusätzlich zeigt Sky jeweils ein Top-Spiel der 2. Bundesliga und der Premier League pro Spieltag in UHD. Erstmalig werden alle UHD-Spiele der Bundesliga auch in HDR (High Dynamic Range) übertragen.

Ein neues Feature für Sky Q-Kunden („Was habe ich verpasst?“), das zunächst nur für die Topspiele verfügbar sein wird, soll verpasste Highlights KI-basiert zusammenstellen, damit Fans auch bei verspätetem Einschalten der Partie voll auf der Höhe des Geschehens einsteigen können. Eine Ausweitung des Angebots auf weitere Spiele wurden zudem in Aussicht gestellt, zudem soll die Funktion künftig auch für das Renngeschehen der Formel 1 verfügbar sein.

Neue Gesichter, neue Programmpunkte

Mit Benedikt Höwedes, Martin Schmidt Dennis Aogo erweitert Sky auch sein Expertenteam, das Rund um die Spiele der Bundesliga mit Kommentaren und Erläuterungen im Gespräch mit den den Sky-Journalisten in Erscheinung treten wird.

Darüber hinaus kündigte der Anbieter folgende neue Sendeformate und Sendezeiten an:

„Dein Verein – die Bundesliga-Vorschau“ immer freitags 21.00 Uhr

„Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ ab sofort sonntags ab 11.30 Uhr auch im Free-TV auf Sky Sport News

Neue Sportdokumentationen an jedem Donnerstag um 21.00 Uhr