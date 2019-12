Sky Q-Sprachfernbedienung ab sofort in neuem Design erhältlich

Das alte Modell der Fernbedienung war weniger ergonomisch – jetzt wurde es überarbeitet und soll intuitiver im Gebrauch sein.

Sky hat die Sky Q Sprachfernbedienung überarbeitet und ergonomisch verbessert, meldet das Sky Community Team. Dadurch soll der Sky Q Receiver intuitiver per Sprachsteuerung bedienbar sein. Bisher befand sich die Taste für die Sprachsteuerung seitlich auf der Fernbedienung, jetzt ist sie in der Mitte der Tastatur zu finden und in Hellblau farblich abgesetzt.

Die Bildquellentaste befindet sich nun ganz oben auf dem Controller, wie bei den meisten Fernbedienungen üblich. Die Mute-Taste liegt direkt unter den Volume-Tasten und auch die Hilfe/Audio/Untertitel-Taste sei zentraler platziert worden.

Die neue Sky Q Sprachfernbedienung ist ab sofort über Sky bestellbar. Im Lieferumfang des Sky Q-Receivers werden die Controller schrittweise durch das neue Modell ersetzt.