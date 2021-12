„The Masked Singer“: Weihnachts-Special heute bei ProSieben

Anzeige

ProSieben zeigt erstmals an den Festtagen ein Special der Show „The Masked Singer“. Mit dabei sind äußerst drollige Kandidaten – unter anderem eine fette Gans und ein großes Geschenk mit Kulleraugen.

Es ist noch nicht so oft aufgefallen, aber eigentlich haben die ProSieben-Show „The Masked Singer“ und das Weihnachtsfest einige Gemeinsamkeiten. Hier wie dort besteht der Reiz im Auspacken. An Weihnachten sind es die Geschenke, bei „The Masked Singer“ sind es die Promis, die sich nach einer mitunter aufwühlend langen Wartezeit – auch das sehr ähnlich zu Heiligabend – aus den sie umhüllenden Materialien schälen. Dann gibt es große Augen und wenn es gut läuft, sogar eine richtige Überraschung.

Auffällig werden derartige Parallelen nun auch, da ProSieben beide Welten – seine Quotenbringer-Show um kostümierte Promis und Weihnachten – aktiv miteinander vereint. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember, 20.15 Uhr) läuft erstmals ein Festtagsspezial der Musik-Ratesendung. Darin ist alles auf Weihnachten getrimmt – vor allem die Kostüme, in denen die zu erratenden Promis stecken.

„The Masked Singer“: So läuft die Sonderausgabe

Zur Erinnerung: Bei „The Masked Singer“ treten Prominente als Sänger auf, verbergen ihre wahre Identität aber hinter einer aufwendigen Kostümierung. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder am Ende gewinnen. Jüngst endete die fünfte Staffel, in der der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger Alexander Klaws (38) triumphierte – verkleidet als Müllmonster.

In der Sonderausgabe steckt der Sender seine Kandidaten nun in weihnachtliche Masken. Mit dabei sind: eine dicke Gans, ein überdimensioniertes Geschenk mit Kulleraugen und ein Rentier. Alle drei sollen noch am selben Abend enttarnt werden – wie in einer Art „Masked Singer“-Staffel im Schnelldurchlauf.

Andrea Sawatzki rät mit

Im Rateteam sitzen wie in der zurückliegenden Staffel Moderatorin Ruth Moschner (45) und Musiker Rea Garvey (48). Hinzu stößt Schauspielerin Andrea Sawatzki (58), die ebenfalls „Masked Singer“-Erfahrung hat: In der fünften Staffel mimte sie einen mexikanischen Schwanzlurch.

Zudem soll es ein Wiedersehen mit dem sogenannten Engel alias Bülent Ceylan (45) geben. Der Komiker hatte in der allerersten Staffel des Formats das himmlische Wesen verkörpert. Für „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ wird das Kostüm noch mal reaktiviert – es passt ja auch gut zum Ambiente. Mit Moderator Matthias Opdenhövel (51) soll er durch die Weihnachtsshow führen.