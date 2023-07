Zattoo passt seine Senderliste an

Anzeige

Von den Vorgaben des Medienstaatsvertrags zur Reihenfolge von Sendern ist nun auch der IPTV-Anbieter Zattoo betroffen, weshalb er die Reihenfolge seiner Programme anpasst.

Zattoo will die Änderungen an seiner Senderliste zum 11. Juli vornehmen, wie aus einer Pressemitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Der Anbieter will damit laut eigenen Angaben den gesetzlichen Anforderungen des Medienstaatsvertrags gerecht werden. Diese haben zum Ziel gesetzt, dass Public-Value-Inhalte leichter auffindbar sind, also Inhalte die laut Zattoo „die Medienvielfalt widerspiegeln und einen besonderen Beitrag zur öffentlichen Meinungs- und Angebotsvielfalt leisten.“

Der IPTV-Anbieter hat seine Kunden am Donnerstag bereits per Mail über die kommenden Änderungen informiert. Welche Programme dabei als Public-Value-Angebote eingestuft werden und damit in der Hierarchie weiter oben stehen, darüber hat ein Auswahlverfahren der Landesmedienanstalten entschieden. In regelmäßigen Abständen werden solche Prüfverfahren wiederholt, sodass es auch künftig zu weiteren Änderungen in der Senderliste kommen kann, gibt Zattoo zu verstehen.

Gespeicherte Sender-Favoriten bei Zattoo bleiben unverändert

Die Senderreihenfolge im EPG von MagentaTV – hier scheint die im Medienstaatsvertrag begründete Senderprivilegierung bereits umgesetzt (Foto: Richard W. Schaber)

DIGITAL FERNSEHEN hatte über die Vorgaben bereits an früherer Stelle berichtet, als etwa Waipu.tv angekündigt hatte, seine Senderliste umzugestalten. Die Medienanstalten hatten schon damals darauf hingewiesen, dass die Option für Nutzer trotzdem weiterhin bestehen soll, die Reihenfolge der Sender nach eigenem Geschmack mit Favoriten zu versehen und anzupassen, unabhängig von der Einstufung der Sender durch die Landesmedienanstalten.

So weist etwa Zattoo daraufhin, dass gespeicherte Favoriten von der Umstellung der Senderliste nicht betroffen sind und unverändert bleiben. Der Anbieter hat dazu ein eigenes Video veröffentlicht, wie man Favoriten in der Zatoo App anlegen kann. DIGITAL FERNSEHEN wird in den kommenden Tagen und Wochen noch intensiver über die Änderungen in der Senderreihenfolge berichten.

